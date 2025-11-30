¡TRAGEDIA en Walmart de Carolina del Sur! Sujeto dispara a niña y es condenado a 33 años: tirador tiene problemas mentales

La violencia en los Estados Unidos no amaina, por lo que cada noticia suele ser más trágica que la anterior y Walmart es uno de los lugares "favoritos" por gente sin escrúpulos para llevar a cabo todo tipo de delitos. Uno de ellos tuvo lugar en la tienda de Carolina del Sur, donde un sujeto perturbado, de la nada, abrió fuego contra una niña de 13 años.

Un ataque mortal sin razón alguna

Para conocer el hecho, tenemos que remontarnos al 7 de junio de 2023, en la sucursal de Whiskey Road, donde Stephen Foreman, hombre de 35 años y con problemas mentales, se topó con Ashley Rickard y su hija Ashton, de 13 años. El hombre se les acercó y, sin provocación alguna, abrió fuego contra la menor utilizando una pistola Colt 1911 calibre 45.

La bala perforó el cuerpecito de la niña provocando una serie de lesiones, entre otras, desgarrar órganos internos hasta alojarse en la columna vertebral. En todo momento, la valiente Ashton estuvo consciente, siendo plenamente consciente de la gravedad de sus heridas.

Durante el juicio, se determinó que el arma de fuego es de pertenencia de su madre, Stephanie Foreman, la misma que reveló estar consciente de la enfermedad de su hijo, como de su historial relacionado con eventos violentos durante los últimos años.

Stephen Foreman, en 2019, secuestró a su propia familia empleando una escopeta recortada.

Del hecho, pasaron poco más de 2 años y el sujeto se declaró culpable, por lo que el pasado 20 de octubre de 2025, fue condenado a 28 años de prisión con tratamiento de salud mental a largo plazo bajo los cargos de agresión e intento de asesinato. Además, le pusieron 5 años más por posesión de una arma durante un crimen violento.

La historia no acaba aquí...

Pero, esta historia no acaba con la sentencia a más de 3 décadas tras las rejas, ya que la madre de la púber, Ashley Rickard, emprendió otra demanda contra el tirador y la madre, argumentando que esta no aseguró adecuadamente el arma pese al conocimiento de antecedentes de inestabilidad mental y violencia. La denuncia recuerda un hecho perturbador sucedido en 2019 en el que el sujeto tomó rehenes a su propia familia con una escopeta recortada, obligando a su hermano a atar al resto con cinta negra.

Esta demanda civil, de momento, está suspendida o pausada de forma temporal, una situación que permite que estos procedimientos judiciales deriven en un estado propicio para llegar a un acuerdo entre las partes.