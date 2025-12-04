ALERTA para inmigrantes en Nueva York: vecinos de Queens bloquean intento de arrestos de ICE en escuela pública

La mañana de este jueves 4 de diciembre, cuando aún estaba oscuro, varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estacionaron sus vehículos frente a una escuela pública en la 34th Ave, en el vecindario de Jackson Heights, con la intención de detener a padres que llevaban a sus hijos a clases. La acción generó preocupación entre la comunidad local, que rápidamente se organizó para impedir las detenciones.

Un grupo de vecinos decidió hacer su presencia notoria, gritando y alertando al resto de la comunidad. Gracias a esta movilización, los agentes se vieron obligados a retirarse, evitando cualquier arresto en la zona.

Este incidente refleja la creciente tensión entre la comunidad inmigrante y las políticas de inmigración implementadas por ICE en ciudades con alta concentración de residentes extranjeros.

Vecinos de Jackson Heights intervienen para proteger a inmigrantes durante operativo de ICE.

La respuesta de la comunidad ante operaciones de ICE

La acción de los vecinos de Jackson Heights demuestra cómo la organización comunitaria puede influir en la actuación de las autoridades. Los residentes se mantuvieron firmes frente a la escuela, mostrando solidaridad con los padres y protegiendo la integridad de los niños durante el proceso escolar.

Expertos en derechos de inmigrantes destacan que estas intervenciones no solo evitan detenciones individuales, sino que también envían un mensaje a las autoridades sobre la resistencia comunitaria frente a operativos que afectan directamente a familias y menores.

La presencia activa de la comunidad se ha convertido en un factor clave para garantizar la seguridad de los inmigrantes en Nueva York.