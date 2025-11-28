Aviso importante: recientemente, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha iniciado una serie de arrestos en San Diego, las cuales están enfocadas en todos los extranjeros que exceden el tiempo permitido de estancia, según su visa durante las entrevistas para la Green Card en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Cabe precisar que esta situación ha generado gran preocupación entre los abogados de inmigración y la comunidad. Los expertos han advertido sobre las posibles repercusiones que esta medida podría tener, incluso, en los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. A continuación, más detalles.

ICE y USCIS: agencias federales están arrestando a solicitantes y cónyuges en entrevistas

'wionews.com' difundió las recientes declaraciones del abogado Saman Nasseri, quien denunció que el ICE ha comenzado a arrestar a individuos que han sobrepasado el tiempo de validez de sus visas durante las entrevistas migratorias.

ICE y USCIS: agencias federales están arrestando a solicitantes y cónyuges en entrevistas.

Según su testimonio a 'The New York Times', varios de sus clientes, quienes no tienen antecedentes penales, no pudieron evitar ser arrestados. "Ninguno de mis clientes ha tenido problemas legales previos. Se trata de personas que ingresaron al país de manera legal, pero cuyas visas han expirado. Todos están casados con ciudadanos estadounidenses y están cumpliendo con el proceso migratorio correspondiente", dijo.

Por su lado, el abogado de inmigración Habib Hasbini también confirmó estos hechos y señaló que, hasta el momento, los arrestos parecen concentrarse en la oficina de USCIS en San Diego. "El primer arresto se registró el 12 de noviembre, justo antes de la emisión de un memorando del ICE. Desde entonces, he recibido múltiples reportes de personas detenidas en el mismo centro", expresó Hasbini a CBS8.

Asimismo, este especialista comentó que esto afecta a los que asisten a las entrevistas para la Green Card, aunque les advirtió sobre la posibilidad de ser detenidos. Aseguró que no presentarse a la entrevista podría llevar a que el caso se considere abandonado, y que el ICE podría seguir arrestando a personas sin ningún estatus migratorio.

¿Qué es una orden de arresto en Estados Unidos?

En medio de este contexto, es importante saber que, una orden de arresto, es un documento legal que se emite por un juez o magistrado. Conocida en inglés como "arrest warrant", esta orden se expide luego de la presentación de una declaración jurada por parte de la policía ante el tribunal, en la que se exponen los hechos que fundamentan la necesidad del arresto.

Este procedimiento hace que se respeten los derechos legales de los individuos involucrados y que el arresto se realice de acuerdo con la ley en el país americano.