ALERTA para la administración antiinmigrante de Donald Trump: ICE detuvo a un familiar de la portavoz de la Casa Blanca

A inicios de noviembre, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) arrestaron a Bruna Caroline Ferreira, familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La detención se produce en medio de la estricta política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, según reportó NBC News.

ICE detiene a un familiar de Karoline Leavitt, secretaria de prensa.

Ferreira fue arrestada en Revere, Massachusetts, y enfrenta un proceso de deportación por haber excedido el tiempo de su visa de turista, que expiró en 1999, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Bruna Ferreira, familiar de Karoline Leavitt, es detenida por ICE

Según NBC News, Bruna Caroline Ferreira, de origen brasileño, fue clasificada como "extranjera ilegal criminal" por ICE y actualmente permanece en el Centro de Procesamiento de ICE en el sur de Luisiana mientras se tramita su deportación. La mujer también tiene antecedentes de arresto por sospecha de agresión, aunque no se ha precisado cómo se resolvió ese caso.

Una fuente citada por NBC News señaló: "Bajo el gobierno de Donald Trump, todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación". La misma fuente explicó que el sobrino de Leavitt nunca ha vivido con su madre y reside en New Hampshire con su padre desde su nacimiento, sin tener contacto con Ferreira desde hace años.

DACA y el estatus migratorio de Bruna Ferreira

La familia de Ferreira ha compartido en una campaña de GoFundMe que ella llegó a Estados Unidos siendo niña en 1998 y que ha intentado "construir una vida estable y honesta". Durante años, Ferreira estuvo protegida por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), diseñado para otorgar un estatus legal a quienes llegaron ilegalmente al país siendo menores.

Como reportó NBC News, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, advirtió que los beneficiarios de DACA pueden perder su protección "por varias razones, incluyendo si han cometido un crimen". El caso de Ferreira se suma a otros arrestos recientes de personas amparadas por DACA durante redadas de inmigración.

¿Quién es la portavoz de la Casa Blanca en 2025? Karoline Leavitt y la política migratoria de Trump

Karoline Leavitt asumió como secretaria de Prensa de la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar el cargo. La detención de un familiar cercano, aunque no convive con su sobrino, ocurre en medio de la estricta agenda migratoria promovida por la administración Trump, que ha priorizado la deportación de quienes se encuentran de manera irregular en Estados Unidos.

Leavitt no quiso hacer declaraciones sobre el caso cuando fue contactada por WBUR, la emisora universitaria de Boston que inicialmente reportó la noticia.