ATENCIÓN, inmigrantes detenidos en todo EE. UU.: jueza amplía el ACCESO a un importante beneficio

Una reciente decisión federal en California reabrió la puerta a un recurso clave para miles de inmigrantes detenidos por las autoridades. La medida se produce en medio de una disputa legal por los cambios implementados por la administración de Donald Trump, que había limitado severamente el acceso a las audiencias de fianza.

La información proviene de Associated Press, que reportó: "Una jueza federal en California ha ampliado una decisión que otorga a más inmigrantes detenidos la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza".

Jueza amplía acceso a audiencias de fianza para inmigrantes detenidos en todo EE. UU.

La jueza de distrito Sunshine S. Sykes decidió este martes ampliar el alcance de una orden emitida la semana pasada, que permitía a inmigrantes detenidos sin antecedentes penales solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Inicialmente, esta medida beneficiaba únicamente a un grupo reducido incluido en la demanda presentada en California. Sin embargo, con la ampliación, la protección ahora se extiende a los no ciudadanos detenidos en todo el país, lo que representa un cambio significativo en el panorama migratorio.

De acuerdo con Associated Press, "la decisión se aplicará a los inmigrantes detenidos en todo el país", lo que podría ofrecer una vía legal a miles de personas que permanecían en detención prolongada.

Origen del caso: cambios impulsados por la administración Trump

Este proceso judicial se deriva de una demanda que cuestiona las directrices implementadas a mediados de año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según AP, el gobierno de Trump comunicó que estaba reevaluando su autoridad para mantener detenidos a los no ciudadanos y, con ello, "haría que los inmigrantes detenidos fueran inelegibles para audiencias de fianza ante un juez de inmigración".

Antes de ese cambio, los inmigrantes sin antecedentes penales y arrestados lejos de la frontera solían tener la opción de solicitar una audiencia de fianza, lo que les permitía continuar sus procesos migratorios en libertad mientras asistían a sus citas ante la corte. El jueves pasado, Sykes ya había dictaminado que esta política era ilegal, lo que sentó las bases para la ampliación anunciada esta semana.

La decisión podría impactar a muchos inmigrantes, aunque no a todos.

¿A qué inmigrantes beneficia la nueva orden?

Aunque la nueva orden podría ayudar a miles de inmigrantes detenidos, no todos podrán acceder a este beneficio. Aquellos con antecedentes penales o sujetos a procesos de expulsión acelerada seguirán sin derecho a solicitar una audiencia de fianza, de acuerdo con los detalles revelados por Associated Press.

Por ahora, se desconoce si la administración de Donald Trump presentará una apelación para detener o revertir esta ampliación, aunque expertos legales consideran que es un escenario probable.