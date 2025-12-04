Inmigrantes en Minneapolis EN PELIGRO: nuevo operativo del ICE arremete contra la comunidad somalí

La comunidad somalí de Minneapolis vive días de profunda tensión tras la confirmación de una nueva operación federal dirigida por el ICE contra inmigrantes somalíes indocumentados. Aunque la actividad en los centros comerciales somalíes sigue su curso, el ambiente cotidiano se ha transformado por un miedo palpable: más personas llevan sus documentos migratorios encima, algunas tiendas han cerrado temporalmente y muchos residentes evitan permanecer demasiado tiempo en lugares públicos.

Esta ofensiva forma parte del renovado plan de deportaciones impulsado por la administración Trump, que ya ha alcanzado ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans. En Minneapolis y St. Paul, donde reside la comunidad somalí más grande de Estados Unidos, el anuncio ha sembrado preocupación incluso entre ciudadanos y residentes legales, quienes temen ser detenidos o interrogados por su apariencia o ascendencia.

Aumento de operativos y temor generalizado en la comunidad

La operación del ICE ha provocado que muchos somalíes, incluidos ciudadanos estadounidenses, carguen constantemente con sus pasaportes o tarjetas de residencia ante el temor de ser abordados por agentes federales. En centros comerciales como Karmel Mall y 24 Somali Mall, que sirven como eje cultural y económico de la diáspora, se han observado multitudes más pequeñas y locales cerrados de manera preventiva.

Operativos del ICE incrementan la tensión en comunidades somalíes de Minneapolis.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, visitó estos espacios para expresar apoyo y denunciar públicamente lo que considera una amenaza de perfiles raciales por parte de los agentes federales. Frey firmó además una orden ejecutiva que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar propiedad municipal para realizar operativos, una medida inspirada en políticas adoptadas previamente por la ciudad de Chicago.

Tensiones políticas y opiniones divididas dentro de la comunidad

Las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien ha calificado a la comunidad somalí como "basura", han intensificado el malestar entre los residentes. Líderes locales afirman que estos comentarios solo "degradan a toda una comunidad", reforzando estigmas y aumentando el clima de hostilidad. Sin embargo, algunos somalíes expresaron apoyo a Trump, argumentando razones económicas o de seguridad.

A pesar del miedo generalizado, datos oficiales muestran que la mayoría de los somalíes en Minnesota tienen un estatus migratorio legal: casi el 58% son ciudadanos nacidos en EE.UU. y el 87% de los nacidos en el extranjero son ciudadanos naturalizados. No obstante, la operación federal ha causado alarma incluso entre quienes llevan décadas viviendo en el país y temen ser detenidos únicamente por su origen.