¿Vivió un completo calvario? Recientemente, Lucía López Belloza, una estudiante de primer año en Babson College, Massachusetts, en EE. UU., fue deportada previo a su vuelo en Boston, donde planeaba pasar el Día de Acción de Gracias con su familia en Texas. Ahora, la joven se encuentra en Honduras, enfrentando dificultades para regresar al país americano. ¿Cuál es su situación, según su abogado?

Estudiante inmigrante que cursaba su primer año en el Babson College vivió pesadilla tras ser deportada

En una entrevista con CNN, y mediante las redes sociales, se conoció lo que pasó con la joven estudiante Lucía López Belloza, de apenas 19 y del Babson College, quien había llegado al aeropuerto de Boston con la ilusión de sorprender a su familia en Texas por el Día de Acción de Gracias. No obstante, su vida dio un giro completo el último 20 de noviembre.

Vale mencionar que la jovencita estaba a punto de concluir su primer semestre en la carrera de negocios, y tenía en mente utilizar sus conocimientos para ayudar a su padre a establecer una sastrería en el futuro, pero ese día, su viaje se tornó en una complicada y pesadilla cuando, antes de abordar su vuelo, fue arrestada por los agentes federales de inmigración.

Según su abogado, en declaración con CNN, Todd Pomerleau, informaron a López Belloza sobre un inconveniente con su tarjeta de embarque y, en lugar de recibir asistencia, fue rodeada, esposada y sacada del aeropuerto. En las siguientes 48 horas, fue enviada a Texas, para luego ser deportada a Honduras, su país natal, al que no regresaba desde los 7 años, cuando sus padres buscaron asilo en EE. UU.

López Belloza fue deportada a pesar de que un juez federal había emitido una orden que impedía al Gobierno su expulsión de Estados Unidos mientras se resolvía una demanda relacionada con su arresto, según lo informado por su abogado, quien señaló también que nunca recibió una copia de la orden de deportación ni se le proporcionó una explicación sobre las razones de su detención.

¿Qué pasó tras el arresto de la joven y por qué ha asegurado vivir una pesadilla?

Luego de su repentino arresto, la joven no pudo evitar su traslado a la sede regional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Burlington, Massachusetts, tal como lo confirmó su abogado.

Asimismo, las autoridades señalaron que López fue trasladada a una base militar en Massachusetts, para luego ir en avión a Texas, lugar en el que se quedó en un centro de detención previo a su deportación inmediata a Honduras, donde se encuentra esperando que su situación mejore.

"Tenía cadenas en los tobillos y esposas en las muñecas", señaló Pomerleau a CNN sobre lo que vivió la estudiante y el arresto de los agentes. "La subieron a un avión y la deportaron a un país en el que no había estado en unos 12 años. Es inaceptable", añadió con mucha molestia.