El tema migratorio en Florida, Estados Unidos, vuelve a ganar relevancia en estas últimas semanas, esto luego que gobernador de dicho estado, Ron DeSantis, decidiera prorrogar la emergencia migratoria vigente desde el 2023. Con ello el resurgimiento no ha sido inevitable.

Y es que, con esta última acción, se ha permitido al gobierno estatal pueda implementar medidas bajo condiciones excepcionales durante este periodo. A continuación, más detalles. ¿Por qué y de qué trata la extensión de la emergencia migratoria?

Extensión de la emergencia migratoria en EE. UU.: de qué trata

Según los medios internacionales y las propias autoridades, el 25 de noviembre de 2025, se firmó un decreto que extiende por 60 días la emergencia declarada por el gobernador DeSantis en enero de 2023, lo que evidencia que, dentro de poco, se cumplirán tres años desde su inicio.

Este importante documento señala que el estado de Florida continúa enfrentando presiones debido a la presencia de un elevado número de inmigrantes indocumentados, lo que justifica la continuación de las acciones de arresto y deportación.

Cabe resaltar que la urgencia de esta renovación se debió a que la Orden Ejecutiva 23-03 estaba a punto de expirar el pasado 28 de noviembre de 2025. Mantenerla activa era fundamental para poder preservar las facultades extraordinarias y la movilización de recursos estatales, los cuales solo están disponibles en situaciones de emergencia.

En tanto, un estudio realizado por el Miami Herald reveló que, en el transcurso de los años de emergencia, la División de Manejo de Emergencias de Florida suspendió 25 regulaciones y leyes estatales. Muchas de estas disposiciones tenían en mente asegurar la transparencia, la competencia y el control en la gestión de los recursos públicos.

¿Qué tiene en mente el gobierno de Florida tras la extensión de la emergencia migratoria?

Desde el lado de la oficina del gobernador se menciona que la situación de emergencia facilita una mejor coordinación entre las agencias, lo que permite una respuesta ágil ante los retos migratorios. Bajo este contexto, el Ejecutivo dispone de un margen de maniobra que no tendría en condiciones habituales, especialmente en sectores donde los trámites administrativos suelen ser más rigurosos y prolongados.

No obstante, este enfoque ha suscitado críticas de diversos sectores que señalan que el uso extendido de estas facultades podría resultar en una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo.

¿Quiénes son los más afectados?

La prolongación de la emergencia afecta a diversos sectores dentro del estado. AQUÍ los más perjudicados: