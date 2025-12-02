ATENCIÓN Florida: Ron DeSantis firma nueva ley que cambiará el destino de las mascotas desde 2026

El gobernador Ron DeSantis aprobó recientemente una normativa que transformará la forma en que los dueños de mascotas contratan seguros en Florida. La medida, que entra en vigencia el 1 de enero de 2026, introduce estándares más estrictos para las empresas y mayor claridad para los consumidores, algo que muchos residentes han celebrado.

La llamada House Bill 655 crea por primera vez un marco regulatorio amplio y obligatorio para este tipo de pólizas. Su objetivo es establecer reglas uniformes, mejorar la transparencia y evitar prácticas engañosas por parte de las aseguradoras.

Cambios entran en vigor el 1 de enero de 2026.

Principales cambios que trae la nueva ley

Los seguros para mascotas pasan a clasificarse como seguros de propiedad .

. Las compañías deberán usar definiciones estatales y claras para términos como condición preexistente, período de espera, condición crónica o trastorno hereditario.

Toda exclusión, límite o condición deberá estar explícitamente detallada cuando el cliente firme la póliza.

Se restringe la venta de programas de bienestar y no podrán ser requisito para obtener un seguro.

Los asegurados contarán con 30 días para revisar su póliza y solicitar un reembolso total si deciden cancelarla.

Cambios en los períodos de espera y restricciones nuevas

La ley fija un máximo de 30 días para los periodos de espera por enfermedades o problemas ortopédicos. En casos de accidentes, no podrán aplicarse tiempos de espera. Además, se permitirá a las aseguradoras excluir condiciones preexistentes, pero serán ellas quienes deban demostrar que el animal ya tenía el problema antes de contratar la póliza.

Las compañías podrán pedir un examen veterinario inicial para obtener una póliza, aunque no podrán exigirlo para renovaciones. También deberán publicar en su página web un resumen transparente de cómo calculan los pagos de reclamaciones y todas las divulgaciones obligatorias.

¿Cómo afectará esta ley a los dueños de mascotas en Florida?

La nueva normativa dará a los propietarios más claridad sobre qué cubre su póliza, evitará prácticas engañosas y reducirá tiempos de espera. Sin embargo, también obligará a revisar con mayor cuidado las exclusiones y requisitos de cada aseguradora, ya que algunas podrán solicitar exámenes iniciales o establecer límites basados en condiciones preexistentes.