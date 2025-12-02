- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Barcelona vs Atlético
- Venezuela vs Perú
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
ALERTA inmigrantes: estas NUEVAS reglas en Estados Unidos podrían provocar más NEGACIONES de visas
Estados Unidos actualizó sus criterios y amplió las causas para negar visas, incluyendo uso indebido, salud, antecedentes y riesgo migratorio.
La entrevista consular siempre ha sido la etapa decisiva para obtener una visa estadounidense, pero ahora ese momento cobra aún más peso. El Departamento de Estado (DOS) actualizó sus lineamientos y advirtió que los funcionarios consulares tienen nuevas bases para negar permisos, incluso a quienes viajan por turismo o negocios.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: así quedarán tus solicitudes de ASILO tras las nuevas RESTRICCIONES en Estados Unidos
Las nuevas reglas incluyen evaluaciones médicas y mayor verificación del propósito de viaje.
El recordatorio del DOS: "Usar mal tu visa también es motivo de rechazo"
En un reciente comunicado difundido en X, la oficina de Asuntos Consulares alertó que una solicitud puede ser rechazada si el oficial sospecha que el viajero planea hacer algo distinto a lo permitido con una visa de visitante. El mensaje recalca que el uso correcto del permiso es una “responsabilidad” y volvió a enumerar qué actividades son válidas con una visa B1/B2:
Lo que sí está permitido:
- Viajar por turismo o vacaciones
- Realizar compras
- Visitar familiares o amigos
- Reuniones con socios comerciales
- Participar en conferencias o convenciones
Lo que no está permitido:
- Viajar con la intención de dar a luz en EE.UU. para obtener ciudadanía
- Trabajar para una empresa estadounidense
- Estudiar para obtener créditos académicos
- Actuar o realizar presentaciones pagadas
Nuevos motivos relacionados con salud: un factor que ahora pesa más
KFF Health News reveló que el DOS emitió un cable interno instruyendo a sus consulados a evaluar con más rigurosidad el estado de salud de los solicitantes. Según la guía, quienes pretendan vivir permanentemente en Estados Unidos podrían ser considerados inadmisibles si su condición médica implica alto riesgo o costos elevados para el sistema.
Entre las afecciones mencionadas están:
- Enfermedades cardiovasculares o respiratorias
- Cáncer
- Diabetes y trastornos metabólicos
- Condiciones neurológicas o mentales
- Obesidad u otros factores que puedan requerir atención médica costosa
La intención, según abogados migratorios, es evitar ingresos de solicitantes que podrían depender de beneficios públicos por problemas de salud.
Otras causas de inadmisibilidad según la ley migratoria de EE.UU.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) mantiene una lista amplia de motivos por los que una visa puede ser negada. Los más frecuentes incluyen:
- Motivos de salud: enfermedades transmisibles, falta de vacunas obligatorias, trastornos relacionados con comportamientos peligrosos o abuso de drogas.
- Antecedentes penales: delitos que involucren vileza moral, casos relacionados con sustancias controladas, trata de personas, prostitución o lavado de dinero.
- Seguridad nacional: vínculos con terrorismo, espionaje, sabotaje o pertenencia a organizaciones totalitarias.
- Presencia ilegal o deportación previa: reingresar sin cumplir los tiempos de castigo establecidos por la ley.
Con este nuevo conjunto de criterios, el DOS busca reforzar el control en el proceso de visas y reducir riesgos migratorios y sanitarios. Para los solicitantes, preparar la entrevista y demostrar claramente el propósito del viaje será más importante que nunca.
¿Cómo evitar un rechazo de visa con las nuevas reglas?
Solicitar una visa ahora exige más preparación. Los expertos recomiendan revisar con detalle el tipo de permiso que se está solicitando y asegurarse de cumplir estrictamente con las actividades permitidas. También recuerdan que cualquier inconsistencia entre lo declarado en la solicitud y lo dicho en la entrevista puede llevar a una negativa inmediata, incluso si el solicitante cumple los requisitos básicos.
Otro punto clave es demostrar un fuerte arraigo al país de origen. Documentos de empleo, estudios, propiedades, viajes anteriores y vínculos familiares ayudan a reforzar que la intención es regresar. Presentarse con información clara, verificada y coherente sigue siendo la estrategia más efectiva para superar la entrevista consular sin sorpresas.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. recortará los beneficios fiscales para indocumentados y aumentará la revisión de las remesas
- 2
ALERTA en Walmart de Kemah: se reporta evacuación por peligrosa AMENAZA
- 3
Alarma total en Florida: Quería ser un influencer famoso y amenazó con tiroteo en escuela para viralizarse en TikTok
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90