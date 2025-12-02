ALERTA inmigrantes: estas NUEVAS reglas en Estados Unidos podrían provocar más NEGACIONES de visas

La entrevista consular siempre ha sido la etapa decisiva para obtener una visa estadounidense, pero ahora ese momento cobra aún más peso. El Departamento de Estado (DOS) actualizó sus lineamientos y advirtió que los funcionarios consulares tienen nuevas bases para negar permisos, incluso a quienes viajan por turismo o negocios.

Las nuevas reglas incluyen evaluaciones médicas y mayor verificación del propósito de viaje.

El recordatorio del DOS: "Usar mal tu visa también es motivo de rechazo"

En un reciente comunicado difundido en X, la oficina de Asuntos Consulares alertó que una solicitud puede ser rechazada si el oficial sospecha que el viajero planea hacer algo distinto a lo permitido con una visa de visitante. El mensaje recalca que el uso correcto del permiso es una “responsabilidad” y volvió a enumerar qué actividades son válidas con una visa B1/B2:

Lo que sí está permitido:

Viajar por turismo o vacaciones

Realizar compras

Visitar familiares o amigos

Reuniones con socios comerciales

Participar en conferencias o convenciones

Lo que no está permitido:

Viajar con la intención de dar a luz en EE.UU. para obtener ciudadanía

Trabajar para una empresa estadounidense

Estudiar para obtener créditos académicos

Actuar o realizar presentaciones pagadas

Nuevos motivos relacionados con salud: un factor que ahora pesa más

KFF Health News reveló que el DOS emitió un cable interno instruyendo a sus consulados a evaluar con más rigurosidad el estado de salud de los solicitantes. Según la guía, quienes pretendan vivir permanentemente en Estados Unidos podrían ser considerados inadmisibles si su condición médica implica alto riesgo o costos elevados para el sistema.

Entre las afecciones mencionadas están:

Enfermedades cardiovasculares o respiratorias

Cáncer

Diabetes y trastornos metabólicos

Condiciones neurológicas o mentales

Obesidad u otros factores que puedan requerir atención médica costosa

La intención, según abogados migratorios, es evitar ingresos de solicitantes que podrían depender de beneficios públicos por problemas de salud.

Otras causas de inadmisibilidad según la ley migratoria de EE.UU.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) mantiene una lista amplia de motivos por los que una visa puede ser negada. Los más frecuentes incluyen:

Motivos de salud: enfermedades transmisibles, falta de vacunas obligatorias, trastornos relacionados con comportamientos peligrosos o abuso de drogas.

Antecedentes penales: delitos que involucren vileza moral, casos relacionados con sustancias controladas, trata de personas, prostitución o lavado de dinero.

Seguridad nacional: vínculos con terrorismo, espionaje, sabotaje o pertenencia a organizaciones totalitarias.

Presencia ilegal o deportación previa: reingresar sin cumplir los tiempos de castigo establecidos por la ley.

Con este nuevo conjunto de criterios, el DOS busca reforzar el control en el proceso de visas y reducir riesgos migratorios y sanitarios. Para los solicitantes, preparar la entrevista y demostrar claramente el propósito del viaje será más importante que nunca.

¿Cómo evitar un rechazo de visa con las nuevas reglas?

Solicitar una visa ahora exige más preparación. Los expertos recomiendan revisar con detalle el tipo de permiso que se está solicitando y asegurarse de cumplir estrictamente con las actividades permitidas. También recuerdan que cualquier inconsistencia entre lo declarado en la solicitud y lo dicho en la entrevista puede llevar a una negativa inmediata, incluso si el solicitante cumple los requisitos básicos.

Otro punto clave es demostrar un fuerte arraigo al país de origen. Documentos de empleo, estudios, propiedades, viajes anteriores y vínculos familiares ayudan a reforzar que la intención es regresar. Presentarse con información clara, verificada y coherente sigue siendo la estrategia más efectiva para superar la entrevista consular sin sorpresas.