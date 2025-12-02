Tras fin del TPS para este país; los inmigrantes tendrán plazo de salir de EE. UU. hasta fecha.

- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN inmigrantes con DHS: tras anunciarse el fin del TPS para este país; tendrán plazo de salir de EE. UU. hasta fecha
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sorprendió a la comunidad extranjera al poner fin al TPS para los que son de este país. ¿Qué pasará con ellos?
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, según un comunicado compartido públicamente en su página oficial. Esta medida ocasiona un cambio significativo en la política migratoria hacia los ciudadanos haitianos, quienes se beneficiaban de este programa que les otorgaba protección temporal en EE. UU. ¿Qué deben tomar en cuenta ahora?
Tras el fin del TPS para este país; los inmigrantes tendrán plazo de salir de EE. UU. hasta fecha
La secretaria Kristi Noem, tras consultar con socios interinstitucionales, y según información de los medios, tales como 'caribbeannationalweekly.com', anunció que Haití ya no cumple con los requisitos legales necesarios para la designación de estatus de protección.
Luego del fin del TPS para este país; los inmigrantes tendrán plazo de salir de EE. UU. hasta fecha.
Con ello, el DHS respaldó la drástica decisión, la cual se fundamenta en una revisión interna realizada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, así como en las aportaciones de diversas agencias y un análisis que dejó como resultado que, el seguir con el estatus de protección para los ciudadanos haitianos, es incompatible con los intereses nacionales de Estados Unidos".
Cabe mencionar que el cierre del programa para los que son de este país fue oficialmente comunicado el 26 de noviembre de 2025, esto mediante el sistema del Registro Federal, marcando el fin de un esquema que había permitido a los haitianos residir y trabajar en el país bajo protecciones temporales.
Esta radical decisión se implementará a partir del 3 de febrero de 2026, la cual afectará a miles de beneficiarios que dependen de este programa para residir legalmente en el país. La medida ha dejado en shock a toda la comunidad, que teme a las consecuencias de perder su estatus migratorio en el gobierno de Trump.
