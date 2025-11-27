LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes haitianos en EE. UU.: gobierno elimina el TPS y más de 350.000 personas podrían ser deportadas

El Gobierno de Estados Unidos anunció la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 haitianos, decisión que entrará en vigor el 3 de febrero de 2026. La medida ocurre en medio de una grave crisis humanitaria en Haití, generando preocupación entre activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que Haití "ya no enfrenta condiciones extraordinarias y temporales" que impidan el retorno seguro de sus nacionales. Sin embargo, expertos humanitarios advierten que la violencia de bandas, el colapso institucional y la escasez de alimentos hacen que la medida ponga en riesgo a miles de familias.

Contexto del TPS y situación en Haití

El TPS para haitianos fue otorgado tras el devastador terremoto de 2010 y se renovó durante años debido a desastres naturales, escaladas de violencia y crisis políticas. Actualmente, más de 5,7 millones de haitianos, casi la mitad de la población, enfrentan niveles graves de hambre, mientras que 2,7 millones viven en zonas controladas por bandas criminales y 1,4 millones están desplazados internamente.

Gobierno de EE. UU. elimina el TPS para haitianos.

El país no celebra elecciones desde 2016 y su sistema estatal se encuentra prácticamente desintegrado. A esto se suma el colapso sanitario, la falta de agua potable y el riesgo de epidemias, especialmente entre niños y mujeres embarazadas, lo que convierte la posible deportación de beneficiarios de TPS en un escenario de alto riesgo humanitario.

Reacciones y consecuencias de la medida

Activistas y organizaciones haitianas en Estados Unidos han rechazado la decisión del DHS, calificándola de desconsiderada y peligrosa. Guerline Jozef, cofundadora de Haitian Bridge Alliance, declaró: "Si Haití no merece TPS, ¿qué país lo merece?", destacando que la situación en la nación caribeña se ha deteriorado.

La administración Trump, por su parte, enfatiza que mantener el TPS desalinea la política migratoria con su visión de "un Haití seguro, soberano y autosuficiente". El aviso oficial insta a los beneficiarios del TPS a prepararse para salir del país si no cuentan con otra base legal para permanecer, a pesar de las advertencias sobre la crisis humanitaria.