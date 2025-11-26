- Hoy:
ALERTA en Texas: ICE y DHS arrestan a presuntos miembros del Tren de Aragua en megaoperativo en San Antonio
DHS y ICE realizan un operativo federal en un club nocturno de San Antonio, arrestando a más de 150 personas, incluidos presuntos miembros del Tren de Aragua.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron un megaoperativo el 16 de noviembre en un club nocturno de San Antonio, Texas, que dejó más de 150 arrestos. Entre los detenidos, 51 serían presuntos integrantes de la organización criminal sudamericana Tren de Aragua.
El operativo incluyó la participación de 14 agencias locales, estatales y federales, y estuvo acompañado por patrullas, helicópteros y aseguramiento de vehículos. La intervención buscaba desarticular actividades ilegales relacionadas con drogas, armas y tráfico humano.
Detalles del operativo y los arrestos
Según el DHS, en total se arrestó a 143 personas, de las cuales 51 son presuntos miembros del Tren de Aragua. Además, 25 individuos tenían récord criminal previo, incluyendo 13 por cargos mayores y 12 por cargos menores.
ICE y DHS arrestan a presuntos miembros del Tren de Aragua.
De los arrestados, la mayoría eran originarios de Venezuela (98), seguidos por Honduras (21), México (14), Cuba (4), Ecuador (2), Nicaragua (1), Perú (1), Guatemala (1) y El Salvador (1). Todos fueron puestos bajo custodia de ICE para determinar su estatus migratorio y procesar los casos legales correspondientes.
Durante el operativo, se aseguró cocaína, tres armas de fuego y 35 mil dólares en efectivo, además de detener a sospechosos de tráfico humano y lavado de dinero.
Cómo se desarrolló la noche del operativo
El operativo inició alrededor de las 2:00 de la madrugada cerca de la intersección de la Avenida San Pedro y la calle Basse Road. El club nocturno contaba con una oficina en la parte trasera presuntamente vinculada al Tren de Aragua, donde se realizaban actividades criminales.
Entre los presentes en el lugar había mujeres, menores de edad e incluso bebés, según muestran videos de vigilancia. Muchos negocios contiguos, como el food truck Las Pollitas, Snacks y Tacos, quedaron impactados por la intervención, aunque no estaban relacionados con la actividad criminal.
