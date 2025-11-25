ALERTA para residentes y viajeros: estas son las nuevas reglas de CBP que podrían provocar la pérdida de tu visa o Green Card

Las nuevas regulaciones implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) marcan un cambio significativo en el control migratorio en Estados Unidos. A partir de ahora, todo viajero que no sea ciudadano estadounidense, incluyendo portadores de visa y residentes con Green Card, será sometido a un proceso de verificación biométrica cada vez que ingrese o salga del país.

De acuerdo con especialistas en inmigración, estas medidas buscan fortalecer el escrutinio sobre quienes mantienen un estatus legal temporal o permanente en EE.UU., con el objetivo de detectar fraudes, salidas prolongadas u otras situaciones que podrían poner en riesgo la residencia permanente.

Nuevas verificaciones biométricas y los riesgos para los residentes permanentes

Las regulaciones establecen que la CBP recopilará datos biométricos, como huellas y fotografías, de todo viajero no ciudadano en cada cruce fronterizo. Según explicó el abogado de inmigración Luis Victoria, la intención es "inspeccionar de manera mucho más minuciosa" a los residentes permanentes para detectar si el estatus fue obtenido mediante fraude migratorio.

Las nuevas reglas de CBP que podrían provocar la pérdida de tu visa o Green Card.

Los riesgos no aplican para todos los portadores de Green Card, pero sí para quienes hayan cometido ciertos errores graves. Permanecer fuera de EE.UU. por más de un año, haber obtenido la residencia mediante fraude o tener antecedentes criminales, como un DUI, pueden activar una investigación, retenciones en el puerto de entrada e incluso un posible proceso de deportación.

Qué deben saber los residentes permanentes y cómo evitar problemas

Para quienes mantienen un historial limpio, no han cometido delitos y cumplen con los tiempos de permanencia en EE.UU., los expertos afirman que no habrá mayores dificultades con estas nuevas reglas. Sin embargo, recomiendan prudencia: cualquier residente con dudas sobre su pasado migratorio o penal debería consultar a un abogado antes de viajar fuera del país.

Estas medidas se suman a otra regulación que entrará en vigor el 26 de noviembre, mediante la cual la CBP capturará fotos de todos los viajeros no ciudadanos en cada entrada o salida, ya sea por aeropuerto, frontera terrestre o puerto marítimo. Es un paso más en la expansión del sistema de control biométrico con el que Estados Unidos pretende vigilar de forma más precisa quién entra, quién sale y bajo qué estatus legal permanece.