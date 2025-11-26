¡CUIDADO, extranjeros en EE. UU.! Gobierno subirá tarifa de Parques Nacionales para todos los turistas internacionales

Si estás pensando viajar a Estados Unidos como turistas y entre tus planes está el visitar los alguno de los Parques Nacionales con que cuenta este país, entonces podrías pensarlos dos veces, ya que el gobierno de EE. UU. implementará una alza de precios en las tarifas para visitantes internacionales a esta reservas naturales.

¿Por qué los turistas extranjeros deben pagar más?

Esta política, a todas luces contraproducente para el turista extranjero, tiene por finalidad preponderar al visitante local, enfocados en las familias estadounidenses, que son aquellos los que, de acuerdo a las autoridades gubernamentales, son los que con sus impuestos promueven precio accesibles a este recintos.

Antes que nada, debes saber que este reajuste tarifario entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026, teniendo un costo de US$ 250 dólares en cuanto al pase anual, que viene a ser el triple en relación al precio actual. Eso sí, los ciudadanos estadounidenses seguirán pagando los US$ 80 dólares.

En ese sentido, el Departamento del Interior informó que el aumento tiene por objetivo hacer que los turistas extranjeros también contribuyan "de forma justa" a la manutención como a la modernización de la red de Parques Nacionales repartidas a lo largo y ancho del país, ya que esta entidad administrar más del 70 por ciento de las tierras públicas federales.

Pero, cuando vamos a los precios por persona, entonces, para aquellos que decidan ingresar a un Parque Nacional dentro de los Estados Unidos sin pase anual abonaran US$ 100 dólares como caro especial, además del costo regular por entrada.

Yellowstone es uno de los Parques Nacionales que ha sufrido una baja dramática de visitantes internacionales.

Debes considerar que este tarifario aplicará a 11 de los Parques Nacionales más visitados en los EE. UU., entre los cuales estarán incluidos el Grand Canyon, Yellowstone, Rocky Mountain o Yosemite.

La norma llega en un momento con poco turismo internacional

Esta política llega cuando el turismo hacia los Estados Unidos sufre una baja en cuanto a afluencia extranjera. Por ello, Doug Burgum, secretario del Interior, insistió en el acceso preferencial a los visitantes locales, mientras que los extranjeros deben aportar más a solventar el sistema.

Por ejemplo, uno de los más conocidos a nivel mundial, Yellowstone, de un 30 por ciento de turistas extranjeros en 2018, en 2024 descendió dramáticamente a un 14.8 por ciento. La respuesta de este fenómeno a la baja responde a muchos factores, las nuevas políticas migratorias en un lugar preponderante, pero también las tarifas cada vez más altas, así como a factores más recientes como el cierre del gobierno que afectó directamente al Servicio de Parques Nacionales.

El shutdown de octubre a noviembre de 2025 tuvo un impacto crucial en este rubro, ya que se presentaron pérdidas por más de US$ 41 millones de dólares por concepto de tarifas no recaudadas, según el National Parks Conservation.

Otras medidas que se implementarán

Entre otras de las medidas que formarán parte de esta medida se incluye los llamados "días patrióticos" exclusivos para residentes, los cuales fechas importantes en el calendario de los Estados Unidos como el Memorial Day, el fin de semana del 4 de julio y el 14 de junio que se conmemora el Día de la Bandera.

Asimismo, está en proceso el lanzamiento de una plataforma mejorada que se encargará de las reservas, así como la ampliación del acceso para motos lo que, para muchos, es una actualización importante, de las más cruciales en muchísimo tiempo.