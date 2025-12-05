MUCHO CUIDADO con nueva estafa de llamadas de falsos empleados de Walmart: esto es lo que debes saber

Si eres cliente habitual o eres de aquellos que suele comprar en Walmart, entonces ten mucho cuidado porque las autoridades han detectado una nueva modalidad de estafa, según la cual se realizan llamadas por personas que se hacen pasar por empleados de la tienda minorista y aquí te mostramos todos lo que debes saber para estar prevenido.

Cuidado con la nueva estafa que utiliza a Walmart como fachada

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) emitió una orden de cese y desistimiento a una empresa que, se cree, permite la transmisión de "llamadas automáticas ilegales" las cuales tienen como objetivo los compradores de Walmart dentro de los Estados Unidos, las cuales utilizan una voz artificial que se identificaba con los nombres de "Emma" y "Carl".

Haciéndose pasar por un empleado de Walmart, esta voz informaba a la persona que desde su cuenta se realizó la compra de una PlayStation y auriculares, ambos sumando unos US$ 919.45 dólares. Con el afán de "solucionar" el error ofrecía la opción de cancelar las compras, luego de lo cual se haría la transferencia a otra persona que recopilaría información personal como números de seguridad social.

Ten cuidado con las llamadas de falsos empleados de Walmart que buscan estafarte.

La FCC revela que, hasta el momento, se han realizado 8 millones de llamadas de este tipo lo que demuestra una fuerte campaña de parte de los estafadores y que la empresa a cargo es SK Teleco, la cual tenía dos días desde la carta de cese y desistimiento para cumplir su orden, pero hasta ahora no sabemos si realizaron su cometido hasta el viernes 5 de diciembre.

Brendan Carr, presidente de FCC dijo: "Es ilegal que los estafadores y ladrones usen nuestras redes telefónicas para defraudar a los consumidores o robar datos personales, y los proveedores de servicios de voz deben ser parte de la solución (...) Si bien la mayoría de los proveedores comprenden esta responsabilidad, no toleraremos a quienes hagan la vista gorda y permitan llamadas robóticas sospechosas en sus redes".

Consejos básicos para evitar estafas con llamadas

La FCC cuenta con información valiosa para que los usuarios eviten ser presas de estafas vía llamadas automáticas. Uno de los consejos básicos es no responder los números desconocidos, así como nunca decir "sí" si te solicitan información. Así como colgar y volver a llamar al número.

Asimismo, los usuarios pueden presentar quejas ante la FCC sobre las llamadas automáticas no deseadas o comunicarse con su proveedor para obtener más información sobre las opciones para bloquear dichas llamadas.