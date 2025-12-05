Retiran URGENTE un popular cargador de Amazon por riesgo extremo de sobrecalentamiento en miles de unidades

La marca tecnológica INIU inició un retiro preventivo de unidades específicas de su cargador portátil modelo BI-B41, dirigido a consumidores en Estados Unidos que lo compraron a través de Amazon entre agosto de 2021 y abril de 2022. La decisión surge tras detectar que algunos dispositivos podrían sobrecalentarse por un fallo interno en la batería de iones de litio, un problema presente únicamente en ciertos lotes.

A diferencia de otros retiros recientes, este procedimiento no fue ordenado por la CPSC, sino que fue gestionado por la propia compañía como medida de precaución. Al momento, la agencia de seguridad estadounidense no registra incidentes relacionados con este modelo.

Un contexto marcado por fallas térmicas en cargadores portátiles

El retiro se da en medio de una vigilancia más estricta hacia productos recargables, luego de que marcas como Anker y NEWDERY enfrentaran llamados obligatorios por riesgos de incendio. En los últimos seis meses, la CPSC ha retirado más de un millón de cargadores de distintos fabricantes debido a reportes de quemaduras, humo o explosión, aunque ninguno involucra a dispositivos INIU.

Solo unidades vendidas en Amazon EE.UU. entre 2021 y 2022 están afectadas.

¿Qué lotes del cargador INIU BI-B41 están en el retiro?

Según la nueva notificación corporativa, solo se incluyen cargadores con estas características:

Colores: negro o azul

negro o azul Series que comienzan con: 000G21, 000H21, 000I21, 000L21

000G21, 000H21, 000I21, 000L21 Canal de compra: Amazon EE.UU.

Amazon EE.UU. Periodo: agosto 2021 – abril 2022

Los usuarios deben revisar el número de serie impreso en la carcasa para confirmar si su unidad está afectada. Los demás modelos y colores permanecen seguros para su uso, según la empresa.

¿Qué debe hacer el usuario si su cargador está en la lista?

INIU solicita que los consumidores:

Dejen de usar el cargador inmediatamente.

Ingresen a la sección de retiros en su web oficial.

Envíen fotografías del dispositivo y el número de serie.

Esperen la validación para recibir instrucciones de eliminación segura.

Una vez aprobado el caso, el usuario puede elegir entre un reembolso completo o un vale digital. No habrá reemplazo físico, ya que el lote afectado fue marcado como potencialmente defectuoso. El proceso puede tardar hasta 15 días hábiles. Para consultas, INIU habilitó el correo recall@iniu.shop y la línea 606-220-6170.

¿Cuál es la postura de la CPSC?

La CPSC mantiene monitoreo activo, pero no ha publicado un retiro oficial ni advertencias para este modelo. La agencia recomienda revisar periódicamente su base de datos ante posibles actualizaciones, especialmente considerando los antecedentes de fallas térmicas en otras marcas desde 2024.

Durante 2025, empresas como Anker, Yiisonger y NEWDERY enfrentaron retiros obligatorios tras registrarse incendios y daños materiales. Sin embargo, no existen reportes documentados que involucren a INIU o a su fabricante asiático. La compañía optó por adelantarse a cualquier incidente con una campaña preventiva.

Impacto para los consumidores y recomendaciones vigentes

El retiro afecta únicamente a compradores que adquirieron el BI-B41 por Amazon en el periodo indicado.

Para el resto de usuarios, la línea de productos de INIU sigue habilitada.

Las autoridades aconsejan:

No usar cargadores con antecedentes de fallas térmicas.

Eliminar baterías de litio según normas ambientales.

Revisar con frecuencia alertas oficiales de seguridad.

Si en el futuro se detectan nuevos riesgos, la CPSC podría emitir medidas obligatorias. Mientras tanto, INIU mantiene abierta su plataforma de atención para resolver casos sin límite de tiempo.