Alerta en Estados Unidos: estas latas de atún podrían ser PELIGROSAS y autoridades ordenan desecharlas de inmediato
La FDA retiró varias marcas de atún por un defecto en el sellado que podría permitir la presencia de bacterias que causan botulismo. Revisa si tienes una.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. lanzó una advertencia urgente luego de identificar defectos peligrosos en el sellado de varios lotes de atún enlatado comercializados en todo el país. El problema compromete el cierre hermético del envase y podría facilitar el crecimiento de Clostridium botulinum, la bacteria que provoca botulismo, una intoxicación potencialmente mortal si no se atiende de inmediato.
PUEDES VER: ALERTA en Estados Unidos: Adolescente de 19 años es condenada por planear un tiroteo masivo en su escuela de Indiana
Los productos afectados provienen de Tri-Union Seafoods LLC, empresa responsable de marcas ampliamente consumidas como Genova®, Van Camp’s®, H-E-B y Trader Joe’s®. Estas latas fueron distribuidas en supermercados de alto tráfico, entre ellos Costco, Walmart, Kroger, Publix y Safeway, incrementando el impacto del retiro preventivo.
La FDA explica por qué estas latas son peligrosas.
Riesgos asociados al consumo del atún retirado
Según la FDA, el defecto en el sellado permite la entrada de microorganismos capaces de generar toxinas altamente peligrosas en condiciones sin oxígeno. El botulismo suele estar relacionado con alimentos enlatados mal procesados o almacenados de forma incorrecta, y puede presentarse incluso si la lata parece normal exteriormente.
Los números de lote y fechas involucradas están disponibles en el sitio oficial de la FDA, dentro del aviso: “Tri-Union Seafoods Issues Recall of Select Genova®, Van Camp’s®, H-E-B and Trader Joe’s® Tuna Cans Due to Clostridium Botulinum Risk”.
Qué es el botulismo y cómo reconocerlo
El botulismo es una intoxicación severa que afecta al sistema nervioso y puede causar parálisis progresiva. De acuerdo con los CDC, los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de ingerir el alimento contaminado. Entre los signos más comunes se incluyen:
- Visión doble o borrosa
- Problemas para hablar o tragar
- Boca seca
- Debilidad muscular que avanza rápidamente
Sin tratamiento inmediato, la parálisis puede afectar la respiración. Aunque es poco frecuente, Estados Unidos registra entre 110 y 150 casos al año, principalmente por alimentos mal preservados.
Qué hacer si tienes una lata afectada en casa
Las autoridades aconsejan no abrir ni probar el producto bajo ninguna circunstancia. Si compraste alguna de las marcas incluidas en la alerta, toma las siguientes medidas:
- Verifica el número de lote y la fecha de vencimiento.
- No consumas la lata y devuélvela al comercio para recibir un reembolso.
- Si lo prefieres, puedes contactar a Tri-Union Seafoods LLC para solicitar un kit de retorno o un cupón de reemplazo.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. recortará los beneficios fiscales para indocumentados y aumentará la revisión de las remesas
- 2
ALERTA con SNAP: cuestionada directriz en EE. UU. PROHÍBE beneficios a refugiados con ESTATUS, pero estos estados la rechazan
- 3
ALERTA inmigrantes con ICE y Walmart: arrestan a venezolana en este estado tras no acudir a cita judicial y ser acusada de ROBO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90