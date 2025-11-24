Alerta en Estados Unidos: NUEVA VARIANTE de influenza dispara preocupación por riesgo de contagios

Una nueva alerta sanitaria se extiende por Estados Unidos luego de que expertos confirmaran la presencia de una variante de influenza poco común y capaz de esquivar parcialmente la protección inmunitaria. El subtipo H3N2 subclado K, detectado inicialmente en otros países durante la primera mitad del año, ahora circula con fuerza en varias regiones del país justo antes de la temporada de viajes por invierno.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, hasta mediados de noviembre, la gripe ya ha provocado más de 650.000 contagios, miles de hospitalizaciones y cientos de muertes en la actual temporada. La mayoría de los casos recientes están ligados al H3N2, lo que preocupa a los especialistas por la forma acelerada en la que avanza entre la población.

¿Qué diferencia a esta variante del resto?

Los epidemiólogos señalan que el H3N2 subclado K presenta mutaciones suficientes como para no ser reconocido por completo por el sistema inmunitario ni por algunas vacunas formuladas antes de su aparición. De acuerdo con la epidemióloga Caitlin Rivers, de la Universidad Johns Hopkins, el virus “ha cambiado lo justo para volverse más escurridizo”, lo que podría favorecer una mayor propagación durante los próximos meses.

Expertos advierten posible aumento de hospitalizaciones.

Países como Japón, Reino Unido y Canadá ya reportaron temporadas de gripe más severas bajo el predominio de esta variante, con incrementos marcados de hospitalizaciones en adultos mayores y niños. Su llegada a Estados Unidos coincide, además, con una caída en la cobertura de vacunación, un dato que enciende aún más las alertas de salud pública.

Señales de alarma y eficacia de la vacuna

En varias regiones, redes de vigilancia como WastewaterSCAN han detectado un aumento sostenido del virus en aguas residuales, un indicador temprano de circulación comunitaria. Aunque la vacuna 2025–2026 incluye protección contra el H3N2, los CDC reconocen que fue diseñada antes de que surgiera el subclado K, por lo que su efectividad podría verse reducida.

Los síntomas son los habituales de la gripe fiebre, tos, malestar, congestión y dolores musculares, pero las autoridades advierten que esta variante puede provocar cuadros más severos en los grupos vulnerables. Datos del Reino Unido indican que, en niños, la vacuna reduce de forma notable las hospitalizaciones, pero en adultos mayores la protección disminuye significativamente.

Menos vacunación y más riesgos

La distribución de vacunas antigripales también cayó este año: los CDC reportaron 147,6 millones de dosis enviadas, diez millones menos que la temporada previa. Para los especialistas, esta disminución, sumada a la circulación de una variante más agresiva, podría generar una presión adicional sobre los hospitales si los casos siguen en aumento.

Expertos como el Dr. Adam Lauring, de la Universidad de Michigan, advierten que Estados Unidos podría enfrentar una temporada gripal más fuerte que la habitual. Otros especialistas, como el Dr. William Schaffner, señalan que será fundamental que los laboratorios y epidemiólogos retomen por completo sus operaciones tras recientes interrupciones administrativas.

En las próximas semanas, los CDC publicarán informes actualizados que permitirán determinar el impacto real del H3N2 subclado K en el país. Mientras tanto, las autoridades insisten en vacunarse cuanto antes, reforzar los hábitos de higiene y evitar aglomeraciones innecesarias, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones.