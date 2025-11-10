PELIGRO en tu carrito: RETIRAN bebida popular de Costco por posible contaminación y anuncian reembolso TOTAL inmediato

Las celebraciones por Thanksgiving llegan con una advertencia urgente para los consumidores de Costco en Estados Unidos. Una popular bebida espumosa, vendida bajo la marca Kirkland Signature, fue retirada del mercado debido a que sus botellas podrían romperse sin previo aviso, incluso estando almacenadas.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó que la medida afecta a lotes vendidos entre abril y agosto de 2025 en doce estados del Medio Oeste. La decisión surge tras reportes de envases que se astillaron o estallaron, provocando al menos una lesión por corte.

¿Qué lotes fueron retirados?

La alerta incluye el Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco (item 1879870), distribuido en tiendas de Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio y Dakota del Sur. Las autoridades señalan que el vidrio podría fracturarse sin manipulación previa, lo que supone un riesgo directo para quienes lo almacenan en casa con fines festivos.

Las botellas pueden romperse sin ser abiertas, según la CPSC.

¿Qué deben hacer los clientes de Costco?

Costco solicita no intentar abrir ni devolver las botellas a la tienda. Para evitar heridas por vidrio, recomiendan envolverlas cuidadosamente en toallas de papel, colocar el envase en una bolsa plástica resistente y desecharlo. A pesar de esta disposición, los compradores pueden recibir un reembolso completo, incluso si ya han tirado el producto. Para ello, deben comunicarse con el servicio al cliente o presentar la notificación enviada por la compañía a quienes realizaron la compra.

Este retiro preventivo llega en uno de los períodos de mayor demanda del año, cuando bebidas espumosas suelen ser protagonistas de las reuniones familiares. Las agencias reguladoras piden seguir las instrucciones al pie de la letra para evitar accidentes y reportar cualquier lesión asociada al producto.

¿Hay riesgos confirmados para la salud?

Aunque el contenido del prosecco no está contaminado, el mayor peligro proviene del vidrio roto, que puede causar cortes graves al manipular las botellas. La CPSC insiste en que no se deben almacenar en lugares accesibles para niños o mascotas. Costco aseguró que está reforzando los controles de calidad con proveedores y pidió a los consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la agencia federal y de la cadena de tiendas.