Estados Unidos ALERTA a sus ciudadanos: clientes de Walmart serían víctimas de esta gran estafa

Las autoridades estadounidenses intensifican sus esfuerzos para frenar un sofisticado fraude telefónico que afecta a millones de personas en todo el país. Según AL.com, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) identifica a SK Teleco, un proveedor de servicios de voz con sede en EE. UU., como responsable de permitir la propagación de llamadas automatizadas que se hacen pasar por representantes de Walmart.

Se usa voz artificial en las llamadas.

¿Cómo opera la estafa telefónica que alerta a clientes de Walmart?

De acuerdo con AL.com, los estafadores utilizaban voces generadas artificialmente, presentándose como "Emma" o "Carl" de Walmart. Estas llamadas informaban a los usuarios sobre una supuesta compra preautorizada de productos de alta demanda, como la edición especial de la PlayStation 5 con auriculares Pule 3D, por un monto de 919,45 dólares.

Para cancelar la compra, se instruía a los destinatarios a presionar el 1 y hablar con un representante, lo que los llevaba a interactuar con operadores en vivo que solicitaban información confidencial, incluidos los números de Seguro Social.

La FCC estima que alrededor de 8 millones de personas recibieron llamadas relacionadas con esta estafa. Según AL.com, la empresa SK Teleco fue informada sobre la actividad sospechosa, pero no tomó medidas, lo que provocó la intervención directa de la agencia reguladora.

Medidas de la FCC contra SK Teleco y los riesgos para la red de comunicaciones

Según AL.com, la Oficina de Cumplimiento de la FCC ha emitido una orden de cese y desistimiento a SK Teleco, advirtiendo que, de no actuar, podría ser aislada de las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos, una sanción extrema que se aplica muy pocas veces.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, declaró: "Es ilegal que estafadores utilicen nuestras redes para defraudar a los consumidores o robar datos personales, y los proveedores de servicios de voz deben ser parte de la solución. No toleraremos a quienes hagan la vista gorda ante llamadas robóticas sospechosas".

SK Teleco tiene 48 horas para controlar el flujo de llamadas fraudulentas y 14 días para implementar medidas permanentes de prevención; de lo contrario, enfrentará la desconexión de la red nacional, lo que interrumpiría gravemente sus operaciones.

Esta noticia refuerza la alerta a los ciudadanos estadounidenses para que permanezcan atentos a llamadas sospechosas y nunca compartan información personal con interlocutores no verificados, especialmente si se hacen pasar por grandes cadenas minoristas, como Walmart.