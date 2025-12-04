Aviso importante: recientemente, las autoridades de Lewisburg, Estados Unidos, informaron sobre una llamada poco habitual que recibieron de un Walmart, el cual terminó en un arresto. Según los agentes, una mujer fue sorprendida inhalando aerosol destinado a la limpieza de pisos mientras se desplazaba por el establecimiento. ¿Qué pasó? ¿Cometió un grave delito?

Walmart: arrestan a mujer tras ser sorprendida inhalando aerosol mientras recorría tienda

Mediante información de 'lootpress.com' y otros portales, se reveló todo lo que se sabe sobre este último caso en el Walmart de Lewisburg. Según lo que se informó, el 1 de diciembre de 2025, el patrullero Thomas del Departamento de Policía de dicha localidad atendió un incidente en el Walmart ubicado en Jefferson Street North, EE. UU.

Al llegar al lugar, se encontró con el sargento Williams y la sospechosa, la mujer identificada como Vicky Scott, quien se encontraba acompañada por varios miembros del equipo de Protección de Activos de la tienda americana.

Asimismo, los empleados de Walmart no dudaron en evidenciar a la mujer y resaltar que ellos habían observado a Scott inhalar limpiador de aire mientras se movía por los pasillos. No obstante, no solo pasó eso, pues se le encontró un carrito de compras con mercancía no pagada, que incluía una lata de limpiador de aire, dos accesorios audiovisuales y una bebida Mountain Dew, sumando un total de 24 dólares.

En la conversación con los agentes, Scott no pudo evitar admitir que inhaló el aerosol. Tras el informe policial y sus declaraciones, fue llevada a la oficina de Protección de Activos para formalizar la documentación por hurto, mientras el patrullero Thomas se encargaba de preparar las citaciones correspondientes.

Pese a su confesión verbal, la situación se complicó cuando, durante el interrogatorio. Y es que, a pesar de su situación, Scott intentó inhalar otra lata de aerosol y comenzó a alejarse del sargento Williams, lo que llevó a su arresto inmediato con dispositivos de contención.

¿Qué pasará con la mujer tras su arresto y las evidencias?

Según las autoridades locales, la mujer fue enviada al Departamento de Policía de Lewisburg para poder llevarse a cabo todo el procedimiento, donde ella confirmó que sí, efectivamente, intentó, una vez más, inhalar el aerosol dentro de la tienda.

Se conoce también que, posteriormente, su traslado se dio para la Cárcel Regional del Sur, en la nación estadounidense.