¡ALARMA en Walmart de Clermont! Arrestan a mujer de 59 años por robo y ahora es enjuiciada: ¿Cuál será su condena?

El Walmart de Clermont, Florida, fue el lugar donde Donna Lynn Pangallo, una mujer de 59 años, fue descubierta robando artículos que hacen un valor de US$ 102 dólares y hoy enfrenta cargos por hurto menor ante la justicia.

"Estoy corta de dinero"

Todo sucedió al promediar las 5:05 p.m. del sábado 22 de noviembre. La mujer en cuestión ingreso al local ubicado en la 550 US Highway 27. De acuerdo al reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, Pangallo recolectó diversos objetos y se dispuso a acercase a las máquina de autopago.

Un empleado de protección de activos la observaba percatándose de que, al mismo tiempo que escaneaba algunos productos, otros los dejaba en el carrito de compras los cuales cubría con bolsas de color gris. El trabajador reveló que la mujer se veía claramente nerviosa, delatando que algo ilegal estaba haciendo, consiguiendo US$ 102,39 dólares en artículos que no escaneó.

Walmart de Clermont donde tuvo lugar el intento de robo de Donna Lynn Pangallo. (Foto: Google Maps)

El joven se le acercó para interrogarla, le preguntó los motivos para no pasar por la caja registradora ciertos artículos, a lo que ella contestó nerviosa "(Estoy) corta de dinero", argumentando que no lo haría si tuviera con qué pagar. También afirmó que no llevaba nada en su bolso, pero al descubrirse cuatro paquetes de chicles, solo atinó a decir que no sabía por qué estaban allí.

¿Cuál es la situación de Donna Lynn Pangallo al ser descubierta en un intento de robo? Pues cuenta con una orden de citación con los cargos de delito menor por robo en una tienda minorista, con fecha para la audiencia judicial programada para el 10 de diciembre.