¡INDIGNACIÓN en Walmart de Beatrice! Arrestan a violento sujeto que agredió a su pareja y fue salvada por valiente empleado

La violencia de género sigue siendo un cáncer en nuestras sociedades, siendo una tara que no conoce raza, religión, tampoco clase social. Ante esto, un caso de agresión tuvo lugar en Walmart de Beatrice, Nebraska, donde el hombre fue arrestado por la policía, luego que la víctima fuera socorrida por un empleado de la tienda.

Arrestado por agresor

De acuerdo al reporta de la Oficina del Sheriff del Condado de Gage, Justis Barnhouse (31), fue arrestado en una parada de camiones en la US Highway 77 al norte de Beatrice. El sujeto era buscado desde el pasado martes 28 de octubre.

El sujeto fue denunciado por su novia de 47 años oriunda de Hutchinson, Kansas, quien aseguró que el hombre la había estrangulado entre cinco a seis veces en dicho día. Pero, eso no fue todo, dado que el hombre le arrebató su teléfono celular, impidiendo que llamara a la policía.

El sujeto estranguló en dos ocasiones a su pareja antes de ir hacia Walmart.

De acuerdo a su declaración en la denuncia, Barnhouse la habría retenido por dos días mientras intentaba recuperar sus cosas, tras lo cual tenía pensado volver hacia Kansas. Sin embargo, lo que la "pareja" hizo tras esto es ir al Walmart de la localidad.

Ese mismo día, dentro de la tienda minorista, la mujer, asustada, consiguió comunicarse con un empleada para que la siguiera al baño, lugar en el que le contó que su aún pareja la estranguló en dos ocasiones ese mismo día.

El trabajador de este Walmart llamó a la policía, tras lo cual sería arrestado el pasado 3 de noviembre, bajo los cargos de agresión por estrangulamiento, agresión doméstica en tercer grado. People, revista que reportó el hecho, no pudo aclarar si el atacante hizo una declaración de culpabilidad o, por el contrario, pidió la asesoría de un abogado.