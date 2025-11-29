0
ALERTA en Target de Colma: autoridades ARRESTAN a adolescente que robó mercadería valorizada en $1,173.52 y esta es su situación

Un adolescente de San Francisco fue arrestado luego de robar mercancía valorizada en más de 1.000 dólares de una tienda Target. ¿Qué sanción podrá recibir?

Melanni Miranda
Target: arrestan a adolescente que robó mercadería valorizada en $1,173.52 y esta es su situación.
Target: arrestan a adolescente que robó mercadería valorizada en $1,173.52 y esta es su situación. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Departamento de Policía de Colma.
Recientemente, una joven fue privada de su libertad tras sustraer mercancía valorizada en más de 1.000 dólares de una tienda Target ubicada en Colma, California, EE. UU., tal como se reveló en el último informe del Departamento de Policía local.

Según informaron, las autoridades locales respondieron a un llamado de emergencia vinculado a este impensado robo el sábado 22 de noviembre, alrededor de las 3:34 p.m. El establecimiento Target afectado se encuentra situado en 5001 Junipero Serra Blvd. A continuación, más detalles.

Target: arrestan a adolescente que robó mercadería valorizada en $1,173.52 y esta es su situación

kron4.com y las autoridades confirmaron que se llevó a cabo un incidente de robo en la tienda Target t que, tras ello, se procedió con la detención de una adolescente de 15 años. El Departamento de Policía de Colma (CPD) aseguró que los oficiales de prevención de pérdidas de la tienda expresaron que la menor no mostró disposición para colaborar durante los intentos de arresto.

Target.

Target: arrestan a adolescente que robó mercadería valorizada en $1,173.52 y esta es su situación.

Al llegar al lugar, las autoridades comentaron que captaron a la joven alejándose del establecimiento en EE. UU. y desobedeciendo las órdenes de detenerse. Luego de una breve, pero organizada persecución a pie por el estacionamiento, llegó a ser capturada sin que se registraran mayores incidentes.

Los oficiales señalaron que la adolescente había sustraído mercancía valorada en $1,173.52. No obstante, no revelaron sus datos personales ni ninguna información adicional de su identificación.

¿Qué cargos enfrenta ahora la adolescente tras el robo de productos en Target?

Es importante saber que la joven fue arrestada por varios cargos, entre los que destaca el de hurto en comercio minorista, allanamiento, hurto mayor y resistencia a la autoridad.

Hasta el momento, la menor se encuentra bajo custodia de sus familiares, mientras que el caso ha sido remitido a la División de Menores del Condado de San Mateo de la Fiscalía de Distrito.

