¡IMPACTANTE! Tres inmigrantes quedan seriamente heridos tras caer de valla fronteriza de 8 metros en San Diego

Pese a las duras medidas restrictivas contra la inmigración de parte del gobierno de Donald Trump, aún son millones las personas que, pese a ello, se aventuran a ingresar a los Estados Unidos, muchos de forma ilegal arriesgando sus vidas, tal y como sucedió con tres inmigrantes que treparon el muro fronterizo en la zona de San Diego, cayendo desde una altura de unos 8 metros.

Inmigrantes arriesgan la vida "saltando" muro fronterizo

Se trata de dos mujeres y un hombre que habían trepado por el muro fronterizo desde el sector de San Diego, California, y cuando llegaron a la parte más alta del mismo, se encontraron con un dilema que, dependiendo su elección, podría costarles la vida.

El video grabado desde un auto cuyo conductor filmaba todo desde el otro lado de la frontera. La escena nos muestra a tres personas, una que lo estaba haciendo bien deslizándose por el muro, cometiendo su propósito con éxito. Quedó ileso.

Pero, en los más altos del muro, habían otras dos personas que buscaban la forma o el momento para deslizarse. Una trataba de hacerlo cuando, de pronto, pierde el control y cae hacia el piso. "Se cayó una (..) se cayó una, pobrecita", se escucha decir al que graba.

Pocos segundos luego de esto, otro inmigrante prueba suerte, voltea su cuerpo, pero pierde el equilibrio al intentar deslizarse, pero la suerte no estuvo de su lado. En su caso, en vez de caer sobre el césped lo hizo sobre un pequeño muro de concreto, una caída violenta, más aún porque lo hizo de pies y se desplomó de inmediato: "Se cayó otra, se quebró las 'patas'".

Luego de esto, llegaron al lugar agentes de la Patrulla Fronteriza del sector San Diego, los cuales socorrieron a los heridos, sobre todo el sujeto que cayó de pie. Fue puesto en una ambulancia tras recibir los primeros auxiliar, luego de lo cual fue traslado a un hospital.