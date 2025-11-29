Trump reafirma cierre de espacio aéreo de Venezuela: lanza potente amenaza a aerolíneas y "narcos"

Donald Trump ha puesto un ladrillo a la tensión que se vive actualmente entre los Estados Unidos y la Venezuela de Nicolás Maduro, donde la Casa Blanca estableció el cierre del espacio aéreo venezolano un par de días atrás, pero hace un par de horas lanzó un mensaje contundente para pilotos, aerolíneas y cárteles del narcotráfico sobre este accionar de su administración.

Trump lanza advertencia sobre Venezuela

Todo sucedió en su cuenta oficial de Truth Social, donde el mandatario republicano publicó un recordatorio, el mismo que bien sirve como una especie de amenaza para los involucrados: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad ¡Gracias por su atención!"

The Guardian recuerda que la semana pasada, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), lanzó advertencias a las aerolíneas, recordándoles la situación peligrosa que implica volar hacia Venezuela, pero ¿bajo qué argumentos?: "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor", en una clara alusión en lo podría ser el peligro de una invasión al régimen chavista.

Publicación de Donald Trump vía Truth Social.

Al darse el cierre del espacio aéreo venezolano a manos de los Estados Unidos, la respuesta de Maduro fue revocar los derechos operativos a 6 aerolíneas de capital estadunidense las cuales ya habían suspendido sus vuelos, hasta nuevos aviso, tras la advertencia de la FAA.

Tensión entre EE. UU. y Venezuela

Pero, ¿En qué contexto se dan estas acciones? Estados Unidos ha sindicado a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, así como otros miembros del gobierno como militares de altísimo rango como miembros del Cartel de los Soles, organización criminal dedicada al narcotráfico, el cual tendría entre sus puntos de distribución más importante, precisamente, suelo estadounidense.

Por ello, Donald Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares al frente de Venezuela, en el Mar Caribe, teniendo como principal actor al portaaviones USS Gerald R. Ford, con capacidad nuclear, además de un contingente de 5,000 soldados, así como embarcaciones que se encargan de interceptar y destruir las llamadas "narcolanchas" que, de acuerdo a Washington, eran manejadas por narcotraficantes que transportaban drogas.

El gobierno de EE. UU. ha confirmado, hasta el momento, 21 ataques contra estos barcos, junto con un saldo mortal de unas 83 personas. Por su parte, Nicolás Maduro (en el poder desde 2013) asegura que Trump lleva a cabo todas estas acciones porque quiere derrocarlo, por lo que ha invocado a militares como a la población a resistir en caso de una invasión militar.