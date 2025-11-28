- Hoy:
ALERTA, inmigrantes de 19 países: Donald Trump REEXAMINARÁ las Green Cards que se les concedieron en Estados Unidos
El Gobierno de EE. UU. empezó a revisar las tarjetas de residencia de personas de 19 países considerados "de riesgo", afectando a inmigrantes con estatus legal.
Bajo la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos anunció que realizará una revisión completa de todas las tarjetas de residencia permanente, o Green Cards, emitidas a ciudadanos de 19 países considerados "de preocupación". Esta decisión se enmarca en un contexto de políticas migratorias más estrictas y sigue a recientes episodios de violencia en la ciudad de Washington D.C.
El USCIS confirmó que la orden se emitió por pedido directo del presidente Donald Trump.
Donald Trump ordena revisar las Green Cards otorgadas a inmigrantes de 19 países
Joe Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), confirmó en la red social X que la revisión se llevará a cabo de manera completa y minuciosa.
"Por mandato de @POTUS, he ordenado una reexaminación exhaustiva y rigurosa de todas las green cards permanentes de los extranjeros provenientes de los países considerados 'de preocupación'", escribió Edlow.
Cuando CNN solicitó más detalles sobre esta decisión, incluyendo la lista de países involucrados, el USCIS respondió que se trata de los 19 naciones enumeradas en una proclamación presidencial emitida en junio.
Entre ellas se encuentran Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, según informó AFP.
¿Cuáles son las repercusiones de la revisión de Green Cards en EE. UU.?
La tarjeta de residencia permanente otorga a los inmigrantes derechos legales de estancia en Estados Unidos y se diferencia de los programas de asilo o refugio, que ya han sido objeto de restricciones bajo la administración de Donald Trump.
AFP subraya que incluso los refugiados deben solicitar una Green Card tras un año de residencia en el país, por lo que la nueva medida podría afectar también a estas poblaciones de manera indirecta.
Expertos en migración advierten que esta medida refleja la postura antiinmigrante del gobierno actual y podría generar un aumento de la incertidumbre y la ansiedad entre las comunidades afectadas.
La revisión no solo implicará la reevaluación administrativa de los documentos, sino que también podría acarrear consecuencias legales y sociales para los titulares de las tarjetas provenientes de los 19 países enumerados.
