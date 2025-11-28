ALERTA en una gasolinera de Walmart en Bloomington: así fue la repentina detención de una red de ladrones de cajeros automáticos

Una operación policial que comenzó pasada la medianoche terminó destapando una presunta red dedicada a vaciar cajeros automáticos en distintos estados del país. La coordinación entre agencias de Illinois, Michigan e Indiana permitió localizar a cuatro sospechosos que, según las autoridades, se desplazaban por Bloomington mientras vigilaban posibles objetivos.

De acuerdo con The Herald-Times, el aviso inicial llegó cuando "los lectores de matrículas habían detectado los vehículos de los sospechosos en Bloomington".

Detienen a una red de ladrones de cajeros que apuntaba a una gasolinera de Walmart en Bloomington

El seguimiento comenzó cuando un investigador del Departamento de Policía de Pontiac notificó que las cámaras Flock habían detectado un vehículo previamente vinculado a varios robos de cajeros. Según detalló The Herald-Times, el oficial reportó que el auto circulaba "por Third Street y por Ind. 46", lo que activó el protocolo de búsqueda.

Las autoridades sospechaban que los hombres practicaban la modalidad conocida como jackpotting, mediante la cual los delincuentes usan una llave maestra para desactivar las alarmas, abrir el cajero y manipular sus sistemas internos hasta liberar grandes cantidades de efectivo. Con esa información, el Departamento del Sheriff de Monroe inició una vigilancia en la zona oeste de la ciudad.

Fue entonces cuando, siempre según The Herald-Times, los agentes detectaron a los sospechosos "vigilando un cajero automático en la estación de servicio Murphy's USA en Walmart".

Tras confirmar la presencia de dos vehículos, un Kia Sorento y un Toyota Corolla, los oficiales dividieron esfuerzos: uno de los autos fue detenido en la I-69, mientras que un agente de la Policía Estatal de Indiana interceptó el segundo en el condado de Morgan.

Los ladrones usaron una llave maestra para abrir cajeros y silenciar alarmas.

¿Qué encontraron las autoridades dentro de los vehículos y cómo avanzará el caso?

Los cuatro detenidos, originarios de Nueva Jersey, Nueva York, Texas y Wisconsin, enfrentan cargos por robo organizado en el condado de Monroe. De acuerdo con información citada por The Herald-Times, uno de ellos también fue acusado de posesión de marihuana y de conducir sin licencia.

Durante el registro del Kia, los agentes hallaron material que, según la declaración jurada, coincide con herramientas usadas en operaciones de jackpotting: varias computadoras portátiles, cables de alimentación, paquetes de baterías, diez pares de guantes de plástico, máscaras faciales negras, herramientas eléctricas y placas de matrícula falsas. También encontraron alrededor de seis gramos de marihuana.

El hallazgo más llamativo, según reportó The Herald-Times, fue "un presunto botín por un total de $3,500 en billetes de $50 y $20", oculto en el bolsillo de unos pantalones dentro del área de carga del vehículo.

Las autoridades del condado de Monroe continúan evaluando la posible conexión de los sospechosos con otros robos de cajeros automáticos en la región, mientras coordinan con departamentos de Illinois y Michigan para determinar el alcance real de la operación criminal.