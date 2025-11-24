- Hoy:
AMENAZA contra el Walmart de Newport News provocó su EVACUACIÓN, pero la policía afirma que es infundada
La tienda Walmart ubicada en Jefferson Avenue, Newport News, fue evacuada este domingo mientras la policía investigaba una posible amenaza de bomba.
Un incidente de seguridad alteró la tranquilidad de clientes y empleados de un Walmart en Newport News este domingo, cuando una amenaza de bomba obligó a evacuar la tienda mientras las autoridades realizaban una investigación exhaustiva.
La policía descarta la amenaza de bomba en Walmart Newport News.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Spring Hill: este es el sospechoso de la ola de ROBOS de computadoras portátiles, piden ayuda ciudadana
Una amenaza de bomba provoca la evacuación de un Walmart en Newport News
Según informó 13News Now, la amenaza se reportó alrededor de la 1:05 p.m. en la tienda Walmart ubicada en Jefferson Avenue, cerca de Bland Boulevard. Como medida de precaución, la policía de Newport News procedió a evacuar de inmediato a todos los presentes. Posteriormente, las autoridades realizaron una búsqueda completa de las instalaciones para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores.
La investigación policial continúa sin arrestos por el momento
Tras la inspección, las fuerzas de seguridad determinaron que la amenaza era infundada y no se encontraron explosivos ni indicios de peligro real. Sin embargo, la policía de Newport News señaló que la investigación sigue en curso. Según 13News Now, "Aún no se han realizado arrestos, pero la amenaza continúa bajo investigación".
Este tipo de incidentes subraya la importancia de los protocolos de seguridad en los establecimientos comerciales y la rapidez en el accionar de las autoridades locales para proteger a la comunidad.
