¡ATENCIÓN, venezolanos! Trump anuncia reunión con compañías petroleras y da garantías para extracción en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro en una operación especial a manos de Estados Unidos ha cambiado la situación del país llanero, al punto que la administración de Donald Trump aseguró, no solo que se harán cargo del país durante la transición a elecciones libre y la democracia, pero también se harán cargo de las tremendas reservas de petróleo venezolano. por lo que anunció una reunión en la Casa Blanca con las compañías petroleras estadounidenses.

Donald Trump se reúne con petroleras en la Casa Blanca para administrar petróleo venezolano

El mandatario republicano así lo anunció en su cuenta oficial de Truth Social: "Las compañías petroleras más grandes del mundo llegarán a la Casa Blanca (...) todos quieren estar allí. Es una lástima que el salón de baile no haya terminado, porque si así fuera, estaría abarrotado. Pedimos disculpas a las compañías petroleras que no podemos recibir hoy, pero el Secretario de Energía, Chris Wright y el Secretario del Interior, Doug Burgum, los recibirán durante la próxima semana".

Hecha la presentación, el magnate revela la agenda que abordarán en dicha reunión: "La reunión se centrará de hoy se centrará, casi exclusivamente, en el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su gente. Un factor muy importante en esta participación será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense".

Y sentencia la publicación en Truth Social con esta expresión: "Además, y quizás lo más importante, será frenar la entrada la entrada de drogas y delincuentes a Estados Unidos".

Trump anuncia reunión con petroleras para repartirse el manejo del oro venezolano. (Foto: Truth Social)

Trump garantiza a compañías máxima seguridad para extraer petróleo venezolano

Asimismo, cuando se lleva a cabo el encuentro en la Casa Blanca al lado de los ejecutivos de las grandes compañías petroleras estadounidenses, aseguró que su administración ofrece garantías para extraer petróleo en el subsuelo venezolano.

"Trabajaremos con los líderes y el pueblo venezolano . Contaremos con un grupo muy seguro, que también traerá consigo personal de seguridad (...) Vamos a asegurarnos de que haya muy, muy buena seguridad. Y creo que el pueblo venezolano les va a brindar muy seguridad", acotó.

Asimismo, el presidente cuestionado por su cercanía con el depravado multimillonario, Jeffrey Epstein, destacó en la mencionada reunión los vínculos del país venezolano con potencias rivales : "Le dije a China y le dije a Rusia que nos llevamos muy bien con ustedes, los queremos mucho, no los queremos allí", dijo.

Y acotó: "Les diré algo a ellos y a ustedes: estamos abiertos a los negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite. Estaremos abiertos a los negocios casi de inmediato".