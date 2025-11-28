¡ATENCIÓN, residentes! Perderás tu Green Card en la frontera de EE. UU. si no cumples estos 3 requisitos

Desde el 26 de diciembre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos aplicará una nueva política de identificación que ayudará a conocer mucho mejor las condiciones en las cuales miles de residentes obtuvieron sus Green Card y, de encontrar irregularidades muy específicas, esta te será retirada, por lo que quedarás en estatus de ilegalidad, siendo candidato para deportación.

Controles más severos para residentes con Green Card

Se trata de las nuevas medidas que llevará a cabo la Patrulla Fronteriza (CBP) en cuanto a los controles biométricos, los cuales serán no solo mucho más estrictos, sino que, al tener digitalizada toda la información, será posible tener conocimiento preciso de cómo cada persona obtuvo su respectiva Green Card, pero también qué hizo desde dicha fecha.

En caso de haber inconsistencias, estas serán detectadas en poquísimos segundos. Un gran avance en comparación a años anteriores donde, muchas veces, esto tomaba muchos años.

Esto tiene la prioridad de detectar fraudes al momento de obtener la Green Card en manos de residentes permanentes. En principio, esta medida alcanza a las personas extranjeras que entre y salgan de los EE. UU., pero se está priorizando en esta primera etapa a los dueños de Green Card, pero sin ciudadanía. Para ellos habrán tres situaciones que serán consideradas infracciones claras para perder dicho estatus al buscar reingresar a la tierra del tío Sam.

Comete un delito tras recibir la Green Card.

Estar fuera de los Estados Unidos por más de un año.

Conseguir el estatus de residente de forma fraudulenta.

La obtención de la Green Card no te hace ciudadano estadounidense, sino un extranjero con residencia permanente.

Al hacer el desmenuzado de cada uno de los puntos, Luis Victoria, abogado que habló con Univisión Los Ángeles, detalla que manejar intoxicado con alcohol o drogas, ser participe de un delito, así sea menor, es excusa más que suficiente para perder la residencia americana, inclusive, ingresar a proceso de deportación.

Tener Green Card no te hace ciudadano de EE. UU.

Si ya eres ciudadano estadounidense no habrá problemas, para los residentes permanentes se analizará cada caso. Lo mejor siempre será revisar tu historial migratorio previo a planear cualquier viaje fuera del país.

Ten en cuenta que, de acuerdo al Registro Federal, los residentes permanentes no dejan de ser extranjeros, por lo que la nueva regla los coloca en ese paraguas de "no estadounidenses".