¡A tomar en cuenta, inmigrantes! Para lograr la ansiada ciudadanía en EE. UU., muchos extranjeros tendrán que enfrentar un nuevo desafío: la regla de los tres meses. Si bien, esta normativa no es reciente, en estos últimos días, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha intensificado su aplicación y ha resaltado su importancia, generando gran preocupación entre los solicitantes. ¿De qué se trata?

USCIS: este es el obstáculo que existe a la hora de solicitar ciudadanía en EE. UU.

Según información de la prensa internacional y de la propia entidad, el Manual de Políticas de USCIS estipula que, para solicitar la naturalización en el país americano, el interesado debe haber residido un mínimo de tres meses en el estado o distrito de USCIS correspondiente a su lugar de residencia, esto justo previo a llevarse a cabo la presentación del Formulario N-400.

Es importante señalar que esta normativa, conocida como "la regla de los tres meses" se fundamenta en la sección 316 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual se encuentra en el Código de EE. UU. 8 U.S.C. 1427.

USCIS: este es el obstáculo que existe a la hora de solicitar ciudadanía estadounidense.

Según informaron los medios internacionales y propio USCIS, es recomendable que los solicitantes cumplan con todos estos requisitos, pues para muchos, es muy complicado:

Deben tener 5 años de residencia continua (o 3 años en el caso de que esté casado con un ciudadano estadounidense).

30 meses de presencia física en la nación de Trump.

Excelente carácter moral.

Deben también aprobar el examen de inglés y civismo.

No obstante, muchos pasan por alto este requisito y no cumplen con los tres meses completos de residencia en su estado actual, los cuales son requeridos con la misma relevancia. Por esta falta, USCIS tiene todo el derecho de rechazar o atrasar el proceso, incluso, el solicitante puede ser obligado a empezar de nuevo el trámite.

¿Qué pruebas piden para corroborar tu residencia en EE. UU.?

Bajo este contexto, es importante saber que, para poder solicitar la ciudadanía americana, debes presentar también ciertos documentos que validen tu residencia.

Entre los documentos requeridos estás los siguientes: