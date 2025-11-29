¡PELIGRO en Walmart de Arnold! Reportan a dos mujeres que entraron a robar y amenazar con pistola a trabajadores

Se vivieron momentos de terror absoluto cuando dos mujeres portando armas de fuego ingresaron al Walmart de Arnold, Misuri, con la clara intención de robar artículos y dinero de esta tienda minorista. Hoy, al menos una, está en manos de la policía enfrentando cargos que podrían tenerlas en prisión por muchos años.

Robo y amenazas de muerte en Walmart

El Walmart en mención se encuentra en 2201 Michigan Ave, donde Gabrielle Cherelle Nunley (30) y Michelle Jennell Nunley (29), todo indica que son hermanas, ingresando al establecimiento el pasado 15 de abril de 2025, donde las mujeres robaron productos cosméticos y alimentos por un valor de US$ 124.22 dólares. Pero, eso no fue todo.

Dos empleados de la tienda las siguieron para impedir que salieran, pero consiguieron abandonaron el local. Sin embargo, en ese recorrido, Gabrielle comenzó a gritar, a amenazar, a la vez que sacó de su bolso una pistola cundo vio que uno de los trabajadores estaba llamando al 911. Amenazó con matarlos a balazos.

Pero, de acuerdo al respectivo parte policial que recoge myleaderpaper.com, indica que apareció una tercera persona que evitó que la mujer concretara su acercamiento y amenazas para con los trabajadores aterrorizados de Walmart, tras lo cual se fueron a la fuga.

Gabrielle Cherelle Nunley (30) captura tras meses de comete un atraco en Walmart de Arnold, Misuri.

¿Qué cargos enfrentarán las asaltantes?

Sin embargo, recién el 13 de noviembre Gabrielle fue arrestada, pero el 15 ya estaba en la cárcel del condado de Jefferson en Hilisboro con fianza de US$ 30,000 dólares. Según el informe, cuando fue capturada, se resistió, por lo que los agentes tuvieron que tirarla al piso para doblegarla, a la vez que encontraron una bolsa cruzada (como describieron los empleados), así como una pistola Glock de 9 milímetros.

¿Y qué pasó con Michelle? Tiene orden de arresto desde el 10 de octubre, pero hasta el momento no ha sido capturada.

Si te preguntas por los cargos que afronta Gabrielle (y Michelle cuando sea encontrada), pues el de robo en primer grado, considerado un delito grave que comprende penas entre los 10 a 30 años e, inclusive, cadena perpetua. Asimismo, acción criminal armada, que es un delito grave clasificado que conlleva, además, a condenas entre los 3 a 15 años de prisión, según detalló la Fiscalía del Condado de Jefferson, encargada de llevar este caso.