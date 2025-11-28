- Hoy:
ATENCIÓN con Walmart: sospechoso de robo es acusado de usar una INESPERADA HERRAMIENTA para evadir la seguridad
Un joven de 18 años fue detenido en Caernarvon por intentar robar más de $675 en Walmart mediante un dispositivo para alterar etiquetas de seguridad.
Un incidente en el Walmart de Caernarvon ha vuelto a poner la atención sobre la seguridad en las tiendas minoristas. La policía local detuvo a un joven de 18 años tras un intento de robo que involucró un carrito lleno de productos y el uso de un objeto poco común para manipular los sistemas de seguridad.
PUEDES VER: INSÓLITA ALERTA en Walmart: detectives buscan a un anciano sospechoso de cometer un MISTERIOSO ACTO VANDÁLICO contra un auto
Sospechoso de robo en Walmart es acusado de usar una herramienta inesperada para evadir la seguridad
De acuerdo con el Departamento de Policía del Municipio de Caernarvon, los hechos ocurrieron la noche del 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 9:06 p.m., cuando los agentes recibieron un reporte de robo en el Walmart ubicado en el 100 de Crossings Boulevard. Al llegar, los oficiales encontraron al sospechoso, identificado como Adrian Zahit-Ericson, junto con el personal de la tienda que había alertado sobre el incidente.
Según declaraciones del departamento, los empleados observaron que Zahit-Ericson intentó salir de la tienda con un carrito lleno de artículos valorados en 675,34 dólares. Al ser confrontado, el joven habría proporcionado información falsa sobre su edad, asegurando ser menor de 17 años, aunque posteriormente admitió que tenía 18.
Durante el registro, los agentes recuperaron dos bolsas de plástico de Walmart, una navaja de afeitar y un imán de la marca Brute Magnetics, un objeto que, según los empleados, podría haber sido utilizado para interferir con las etiquetas de seguridad de los productos.
Detienen en Caernarvon a un joven de 18 años por intento de robo en Walmart.
Cargos y proceso legal contra el sospechoso en Caernarvon
El Departamento de Policía del Municipio de Caernarvon informó que Zahit-Ericson fue arrestado el 21 de noviembre de 2025 y enfrenta cargos por robo minorista y posesión de un instrumento delictivo. La policía recalcó que todas las acusaciones son presuntivas y que el sospechoso se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Este caso subraya la importancia de la vigilancia en las tiendas y la necesidad de que los empleados estén familiarizados con las posibles tácticas que los ladrones pueden emplear para evadir la seguridad.
