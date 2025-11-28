AVISO URGENTE de Walmart: minorista retira del mercado estas estufas por riesgo de quemaduras

Walmart anunció recientemente la retirada de más de 200,000 estufas de camping de la marca Ozark Trail debido a un riesgo significativo de explosión e incendio, que podría causar quemaduras graves a los usuarios. La medida afecta a estufas de sobremesa de un solo quemador a butano, vendidas tanto en tiendas físicas como en línea desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, con precios que oscilan entre $8 y $45, según informan medios especializados.

Walmart retira del mercado las estufas para acampar Ozark Trail por riesgo de quemaduras

El retiro del mercado incluye específicamente las estufas modelo BG2247A1, identificables por una etiqueta gris ubicada en el interior del compartimento de combustible. Los productos afectados son de color verde oscuro y presentan el logotipo naranja "Ozark Trail" en la parte frontal.

Las estufas fueron fabricadas por China Windows Industry y, según los informes, presentan un riesgo de explosión o incendio que podría causar quemaduras graves.

De acuerdo con Noticias CBS, Walmart ha recibido 26 reportes de estufas que se incendiaron o explotaron, y 16 de esos casos provocaron lesiones graves, incluidas quemaduras de segundo grado.

¿Qué deben hacer los consumidores en Estados Unidos que tengan estas estufas?

Las autoridades de Walmart recomiendan que cualquier persona que haya comprado una estufa Ozark Trail BG2247A1 deje de usarla de inmediato. Los consumidores pueden devolver el producto en cualquier tienda Walmart y recibir un reembolso completo.

No se requiere el recibo para procesar la devolución, según los comunicados oficiales, lo que facilita tomar medidas inmediatas ante posibles riesgos de seguridad.

Según Noticias CBS, este retiro forma parte de los esfuerzos continuos de la compañía para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes domésticos graves relacionados con productos de camping.