MUCHO CUIDADO con Costco en Spartanburg: el DPH de Carolina del Sur reporta una EXPOSICIÓN PÚBLICA al sarampión

El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur (DPH) confirmó siete nuevos casos de sarampión en el condado de Spartanburg, lo que aumenta la preocupación por la propagación del virus en la comunidad, según la última actualización del 28 de noviembre. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la precaución y recuerdan la importancia de la vacunación para prevenir contagios.

El DPH de Carolina del Sur informa sobre una exposición pública al sarampión en el Costco de Spartanburg

De acuerdo con el DPH, citado por Greenville News, seis de los nuevos casos se registraron en hogares donde ya había personas infectadas, mientras que un séptimo caso ocurrió en una escuela. Todos los infectados ya se encontraban en cuarentena al momento del diagnóstico, lo que ayuda a limitar la transmisión del virus.

Sin embargo, las autoridades señalaron que existió un posible riesgo de exposición pública en la tienda Costco de Spartanburg, ubicada en 211 W. Blackstock Road, el pasado 18 de noviembre, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m.

Se recomienda a quienes estuvieron en el centro de neumáticos de la tienda durante ese horario y que no estén vacunados o no hayan tenido sarampión previamente que estén atentos a cualquier síntoma.

Síntomas del sarampión y medidas de prevención

Según el DPH, citado por WHNS, los síntomas del sarampión suelen aparecer entre siete y doce días después de la exposición. Inicialmente, las personas pueden presentar tos, secreción nasal y fiebre leve a moderada, seguidas de fiebre alta y de una característica erupción cutánea roja con manchas.

Los funcionarios de salud enfatizan que quienes sospechen que podrían estar infectados deben comunicarse primero con su proveedor de atención médica antes de acudir a un consultorio o clínica. Esto permite que los profesionales adopten medidas preventivas para evitar contagios adicionales, ya que algunos centros médicos también han sido puntos de exposición.

El DPH continuará monitoreando la situación y se espera que proporcione información actualizada a principios de la próxima semana. Las escuelas recientemente vinculadas con la propagación del sarampión incluyen la escuela primaria Lyman y la escuela secundaria Boiling Springs.