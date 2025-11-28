¡ALARMA en Walmart de Falmouth! Peligroso sujeto entra a robar y amenazar con arma de fuego a empleados

Un hombre de 40 años ingresó al Walmart de Falmouth, Maine, lugar en el realizó un robo de dinero, luego de amenazar con un arma de fuego a empleados de la tienda. Luego de varios días, la policía local dio con su paradero, arrestándolo y ahora enfrentando diversos cargos en su contra.

Sujeto enmascarado aterroriza Walmart

El pasado 14 de noviembre de 2025, Brian Gallerani, el protagonista de este suceso, ingresó enmascarado al Walmart de Falmouth ubicado en la Ruta 1, portaba consigo una pistola la cual no dudó en utilizar ni bien se acercó a una de las cajas registradoras.

El empleado del establecimiento, sin más opciones, entregó el dinero que residente de Portland exigía, tras lo cual escapó del lugar en un vehículo, todo de acuerdo al respectivo parte policial una vez el robo fuera denunciado.

Luego de ser capturado tras varios días en la clandestinidad, Gallerani cayó en manos del Departamento de Policía de Falmouth, confirmando la identidad del hombre de 40 años que, para sorpresa de nadie, era reincidente, al punto que ya había estado una temporada en la cárcel del condado de York por motivo de una violación de la libertad condicional.

¿Qué cargos enfrenta tras el asalto?

Tras su detención, el asaltante enfrenta cargos por robo, hurto por toma o transferencia no autorizada y amenaza criminal con un arma peligrosa. Estos cargos, de acuerdo al Departamento de Policía de Falmouth el resultado de un trabajo conjunto entre las oficinas policiales de South Portland, Biddeford y Portland.