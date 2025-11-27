MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: quienes postergaron este trámite deberán sacar un pasaporte nuevo desde cero

Según las nuevas reglas oficiales, los pasaportes con más de 15 años desde su fecha de emisión ya no podrán renovarse. Esto significa que todos los ciudadanos que postergaron el trámite dentro de ese período estarán obligados a obtener un pasaporte completamente nuevo, como si fuera la primera vez que lo solicitan.

La medida explica que los documentos emitidos hace más de 15 años presentan riesgos en materia de verificación biométrica, autenticidad de datos y tecnología de seguridad, ya que fueron creados bajo estándares que actualmente se consideran obsoletos.

¿Qué deben hacer quienes superaron los 15 años desde la emisión?

Los ciudadanos y extranjeros afectados por esta disposición no podrán usar la renovación por correo ni el proceso simplificado. En cambio, deberán realizar un trámite más extenso:

Quienes postergaron este trámite deberán sacar un pasaporte nuevo desde cero.

Solicitar un nuevo pasaporte desde cero .

. Presentar prueba de ciudadanía original , como certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía.

, como certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía. Acudir presencialmente a un Centro de Aceptación o una agencia oficial de pasaportes.

a un Centro de Aceptación o una agencia oficial de pasaportes. Pagar un costo mayor, ya que las tarifas del trámite inicial son más elevadas que las de una renovación estándar.

Por qué es importante no dejar vencer el pasaporte por tanto tiempo

Un pasaporte vencido, deteriorado o desactualizado puede causar múltiples problemas, entre ellos:

Ser rechazado en aeropuertos internacionales .

. Dificultar la obtención de visas .

. Impedir el ingreso a ciertos países .

. Generar demoras en viajes de emergencia.

Las autoridades recomiendan iniciar la renovación varios meses antes del vencimiento para evitar contratiempos, especialmente en temporadas de alta demanda.