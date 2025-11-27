- Hoy:
ATENCIÓN inmigrantes con la embajada de EE. UU.: a partir de HOY, en este país latino NO funcionará más y así se harán los trámites
Es importante que los viajeros interesados en estos procedimientos conozcan las últimas modificaciones en la embajada de EE. UU. con sede en este país.
Aviso importante: el último 24 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México (CDMX) impactó a la comunidad al anunciar oficialmente su despido y la reanudación de sus servicios en la antigua sede, esto luego de varios días de suspensión. Esta sorpresiva medida permitirá a ciudadanos e inmigrantes retomar sus gestiones consulares. ¿Qué pasará ahora con los trámites?
Embajada de EE. UU. en este país NO funcionará más y así se harán los trámites ahora
'El Cronista' y otros medios internacionales revelaron que, en esta última semana, el organismo diplomático de la Embajada de EE. UU. en México ha informado a toda la población, mediante sus propias redes sociales, sobre las fechas de reactivación de gestiones y la nueva dirección para realizar solicitudes de visa y pasaporte en la capital, esto luego de anunciarse el fin de la antigua sede.
Embajada de EE. UU. en este país LATINO ya no funcionará más y así se harán los trámites ahora.
Al respecto, es importante conocer más detalles de esta nueva Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, la cual está ubicada en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de manera más específica en el cruce de Casa de la Moneda y Calzada Legaria, del país azteca.
Según los reportes, este complejo será el nuevo lugar donde se llevarán a cabo las entrevistas para el trámite de visas. Y es que, con la finalidad de modernizar los servicios relacionados con visa, ciudadanía y pasaportes, el Gobierno de Estados Unidos concretó su traslado a esta nueva sede, situada cerca de la zona de Nuevo Polanco.
¿Cómo llegar a la nueva sede de la Embajada de EE. UU. en México tras fin de la anterior?
Para poder acceder al recinto a través del transporte público, el Metro es una gran opción. La estación San Joaquín, perteneciente a la Línea 7, es la más cercana, mientras que Polanco, también de la misma línea, ofrece otra buena alternativa. Desde cualquiera de estas paradas, es necesario continuar el trayecto utilizando un medio de transporte terrestre.
En tanto, todos los que provienen de Cuatro Caminos, las estaciones Cuatro Caminos y Panteones, situadas en la Línea 2, son las más cercanas para poder empezar con éxito el viaje. Desde cualquiera de estas estaciones, es muy fundamental tomar un segundo medio de transporte que te lleve hasta las cercanías de Casa de la Moneda.
