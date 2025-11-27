- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chivas vs Cruz Azul
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
PELIGRO en el estacionamiento de Costco en Tucson: pelea termina con apuñalamiento, ¿cuál es el estado de la víctima?
Una pelea entre familiares en el estacionamiento de Costco en Tucson terminó con una persona apuñalada. Las autoridades investigan cómo comenzó el conflicto.
Un incidente violento se registró este martes 25 de noviembre en Tucson, cuando una disputa en el estacionamiento de un supermercado Costco escaló hasta culminar en un apuñalamiento. La policía local intervino para controlar la situación y brindar atención a la persona herida.
Pelea en Costco de Tucson termina en apuñalamiento el 25 de noviembre.
PUEDES VER: AMENAZA contra el Walmart de Newport News provocó su EVACUACIÓN, pero la policía afirma que es infundada
Pelea en estacionamiento de Costco termina con apuñalamiento en Tucson
Según informó 13 News, el enfrentamiento comenzó entre los integrantes de una familia numerosa en la cuadra 1600 de East Tucson Marketplace. Lo que inició como una discusión verbal rápidamente atrajo a más personas, provocando un conflicto masivo en el estacionamiento.
La Policía de Tucson informó que, durante la pelea, alguien utilizó un arma blanca improvisada, lo que provocó lesiones a una de las personas involucradas. Afortunadamente, se trató de heridas leves y la víctima ya recibió atención médica.
¿Cuál es el estado de la víctima y cuál fue la respuesta policial?
El Departamento de Policía de Tucson indicó que, pese a la gravedad de la situación, la persona apuñalada se encuentra fuera de peligro y no requirió hospitalización prolongada. La autoridad local continúa investigando los hechos y revisando imágenes de seguridad para esclarecer cómo se desencadenó el conflicto.
13 News cita directamente al TPD sobre la intervención: "Una persona sufrió heridas leves, según el Departamento de Policía de Tucson". Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y evitar altercados en lugares públicos.
Este incidente vuelve a encender el debate sobre la seguridad en los estacionamientos de grandes tiendas y la necesidad de contar con protocolos de prevención frente a conflictos que puedan escalar a violencia física.
- 1
ALERTA en Walmart en East Rome: reportan ARRESTO inmediato de hombre vinculado al ROBO de vehículo en estacionamiento
- 2
ALERTA en Walmart de Punxsutawney: reportan ARRESTO de esposos tras poner en peligro a sus hijos y dejarlos solos en auto
- 3
AMENAZA contra el Walmart de Newport News provocó su EVACUACIÓN, pero la policía afirma que es infundada
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90