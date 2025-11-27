PELIGRO en el estacionamiento de Costco en Tucson: pelea termina con apuñalamiento, ¿cuál es el estado de la víctima?

Un incidente violento se registró este martes 25 de noviembre en Tucson, cuando una disputa en el estacionamiento de un supermercado Costco escaló hasta culminar en un apuñalamiento. La policía local intervino para controlar la situación y brindar atención a la persona herida.

Pelea en estacionamiento de Costco termina con apuñalamiento en Tucson

Según informó 13 News, el enfrentamiento comenzó entre los integrantes de una familia numerosa en la cuadra 1600 de East Tucson Marketplace. Lo que inició como una discusión verbal rápidamente atrajo a más personas, provocando un conflicto masivo en el estacionamiento.

La Policía de Tucson informó que, durante la pelea, alguien utilizó un arma blanca improvisada, lo que provocó lesiones a una de las personas involucradas. Afortunadamente, se trató de heridas leves y la víctima ya recibió atención médica.

¿Cuál es el estado de la víctima y cuál fue la respuesta policial?

El Departamento de Policía de Tucson indicó que, pese a la gravedad de la situación, la persona apuñalada se encuentra fuera de peligro y no requirió hospitalización prolongada. La autoridad local continúa investigando los hechos y revisando imágenes de seguridad para esclarecer cómo se desencadenó el conflicto.

13 News cita directamente al TPD sobre la intervención: "Una persona sufrió heridas leves, según el Departamento de Policía de Tucson". Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y evitar altercados en lugares públicos.

Este incidente vuelve a encender el debate sobre la seguridad en los estacionamientos de grandes tiendas y la necesidad de contar con protocolos de prevención frente a conflictos que puedan escalar a violencia física.