- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
INSÓLITA ALERTA en Walmart: detectives buscan a un anciano sospechoso de cometer un MISTERIOSO ACTO VANDÁLICO contra un auto
Un hombre mayor es el principal sospechoso de vandalismo en un estacionamiento de Walmart en The Villages, y las autoridades solicitan ayuda para identificarlo.
La Oficina del Sheriff del Condado de Sumter investiga un incidente ocurrido el 10 de noviembre en el Walmart Neighborhood Market, ubicado en Sarasota Plaza, donde un vehículo sufrió daños por rayones intencionales, según informó Villages-News.com.
Los detectives buscan a este sospechoso.
PUEDES VER: Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Detectives buscan a un anciano sospechoso de rayar un auto en Walmart
De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, el daño se produjo en la puerta delantera de un automóvil. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre mayor de raza blanca acercándose directamente al vehículo de la víctima.
"El sujeto caminó entre el coche afectado y otro vehículo contiguo, deteniéndose junto a la puerta del conductor, donde se produjo el rayado", detalló el informe policial, citado por Villages-News.com. Después del acto, el hombre entró al Walmart, realizó sus compras y regresó a un vehículo que podría ser una camioneta plateada o gris.
El sospechoso se marchó de Walmart en esta camioneta.
¿Cómo ayudar a identificar al sospechoso de vandalismo en el Walmart de The Villages?
Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad: quien tenga información sobre el incidente puede comunicarse con los detectives al (352) 793-2621, mencionando el número de caso 6574, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter.
El llamado de la policía tiene como objetivo que los residentes colaboren para esclarecer el acto de vandalismo y prevenir futuros incidentes en la zona.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90