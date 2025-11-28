INSÓLITA ALERTA en Walmart: detectives buscan a un anciano sospechoso de cometer un MISTERIOSO ACTO VANDÁLICO contra un auto

La Oficina del Sheriff del Condado de Sumter investiga un incidente ocurrido el 10 de noviembre en el Walmart Neighborhood Market, ubicado en Sarasota Plaza, donde un vehículo sufrió daños por rayones intencionales, según informó Villages-News.com.

Los detectives buscan a este sospechoso.

Detectives buscan a un anciano sospechoso de rayar un auto en Walmart

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, el daño se produjo en la puerta delantera de un automóvil. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre mayor de raza blanca acercándose directamente al vehículo de la víctima.

"El sujeto caminó entre el coche afectado y otro vehículo contiguo, deteniéndose junto a la puerta del conductor, donde se produjo el rayado", detalló el informe policial, citado por Villages-News.com. Después del acto, el hombre entró al Walmart, realizó sus compras y regresó a un vehículo que podría ser una camioneta plateada o gris.

El sospechoso se marchó de Walmart en esta camioneta.

¿Cómo ayudar a identificar al sospechoso de vandalismo en el Walmart de The Villages?

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad: quien tenga información sobre el incidente puede comunicarse con los detectives al (352) 793-2621, mencionando el número de caso 6574, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter.

El llamado de la policía tiene como objetivo que los residentes colaboren para esclarecer el acto de vandalismo y prevenir futuros incidentes en la zona.