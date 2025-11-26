Black Friday 2025 en Walmart: cuándo abre, a qué hora atienden, acceso anticipado y ofertas

Estamos a solo un día que millones de personas en los Estados Unidos se junten en familia para celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves 27 de noviembre, pero un día después, el viernes 28, miles de negocios reabrirán sus puertas para engreír a sus clientes con sus mejores ofertas por el Black Friday, fecha en la que Walmart es un actor importante.

¿Cuándo empiezan las ofertas de Walmart por Black Friday?

Como ya es costumbre desde hace unos años, la cadena de supermercados y almacenes cerrarán sus 4,606 tiendas en todo Estados Unidos. En dicha fecha, la atención solo será vía online, modalidad en la cual ya encontrarás una serie de descuentos.

Sin embargo, las ofertas por Black Friday empezarán un par de días antes, desde el martes 25 de noviembre para ser exactos, las mismas que se extenderá hasta el domingo 30 del presente mes, tanto para tiendas físicas como por venta virtual (con excepción del Día de Acción de Gracias que no contará con atención presencial).

Eso sí, el lunes 1 de diciembre, Walmart ofrecerá el Cyber Monday, el cual solo se aplicará de forma online exclusivamente.

Black Friday es la fecha comercial donde las tiendas muestran una serie de ofertas.

¿A qué hora abre Walmart en Black Friday?

Una vez acabado el Thanksgiving 2025, Walmart reabrirá sus puertas para todos sus clientes el viernes 28 de noviembre, día que coincide con Black Friday, la fecha comercial más importante del calendario estadounidense.

Teniendo en cuenta lo anterior, la compañía minorista ya oficializó que para este viernes, todas sus sucursales a lo largo y ancho de los EE. UU. atenderán desde 6:00 a.m. hora local, aunque podría suceder que algunas tiendas presenten horarios variados. Para estar más seguro, consulta con el localizador de tiendas Walmart.

¿Habrá acceso anticipado en Walmart por Black Friday?

Como ya es habitual, Walmart le dará ciertas "ventajas" a sus clientes exclusivos, es decir, que si eres miembro de Walmart+ obtendrás cinco horas de acceso anticipado a la oferta a partir del día anterior del evento a las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos. Valido para Black Friday y Cyber Monday.

Pero, si no tienes Walmart+, entonces la empresa tiene un promoción especial para nuevos miembros ¿De qué trata? Cuenta con prueba gratuita por 30 días o conseguir 50 por ciento de descuento en una membresía de un año por US$ 49 dólares, la que te da beneficios tales como reparto gratuito (incluido a domicilio), entrega a domicilio de productos farmacéuticos, acceso gratuito a Paramount+ o Peachook, entre otros.

Algunas ofertas en Walmart por Black Friday