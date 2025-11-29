¡ALERTA! Tras tiroteo en Washington, EE. UU. suspende pedidos de asilo: esto debes hacer si paralizan tu solicitud

El pasado miércoles 26 de noviembre de 2025 tuvo lugar un tiroteo entre un hombre de origen afgano contra dos guardia nacionales en Washington D.C. y donde uno de los agentes perdió la vida a consecuencia de los impactos de bala. Ante esto suceso que enlutó a los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ordenó el suspensión hasta nuevo aviso de las peticiones de asilo.

¿Por qué detienen las peticiones de asilo?

En ese sentido, los procesos de asilo fueron paralizadas momentáneamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), bajo el sustento de que van a ser mucho más estrictos en el escrutinio y verificación de la información dada por los solicitantes. Todo ello como consecuencia a la reacción de Donald Trump al tiroteo en el DC, donde anunció una pausa migratoria permanente y reevaluación de residentes provenientes de países del "tercer mundo".

De hecho, estas medidas, de momentos no pasan de las declaraciones en redes sociales y conferencias de prensa, pero, un primer paso es lo que viene haciendo USCIS; sin embargo, la llevada a cabo de otras provocaría una pelea legal en los tribunales para poder aplicarlas.

Por ello, si crees que estarás en riesgo o conoces personas que se verían afectadas por estas medidas, entonces los expertos siempre recomiendan que lo primero a hacer es consultar con un abogado.

¿Qué hacer si paralizan tu proceso de asilo?

Por ello, Telemundo consultó con Kathia Quirós, abogada en inmigración quien, tras analizar las repercusiones de la política de USCIS para los pedidos de asilo, nos revela qué hacer en caso nos encontramos en esta situación.

"Las personas que tienen un proceso de asilo pendiente en la oficina de inmigración y que son detenidas, tendrán que ser liberadas hasta que se tome una decisión en su proceso de asilo o serán puestas en proceso de deportación y tendrán que pedir su fianzas para llevar este proceso desde sus casas".

Quirós destacó que en la actualidad hay miles personas con proceso de asilo pendiente que llevan entre 6, 8 o 10 años esperando por su entrevista: "El memorándum dice que los oficiales continúan realizando entrevistas de asilo, lo que no pueden hacer es tomar una decisión. Eso los mantendrá en espera hasta que el gobierno cambie de opinión, que es algo intedeterminado".

Sobre los asilos ya aprobados, esto es lo que pasará: "El presidente ha pedido que se revisen todos los caso de asilo y residencia que se dieron a través del asilo. Todavía no tenemos detalle de esto, el memorándum es solamente para pausar decisiones a futuro de asilo".

Finalmente, la abogada reveló que hay millones de solicitantes de asilo, pero no todos están en la Oficina de Inmigración, sino que muchísimos están en las Cortes de Inmigración: "Los que están siendo pausados son, aproximadamente, entre en 230 y 250 mil casos de asilo", sentenció.

¿Quién fue el tirador de Washington D.C.?

Vale recordar que, de acuerdo a muchos, el causante de la balacera en Washingont D.C. fue perpetrado por Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un inmigrante de origen afgano que se vive con su familia en los Estados Unidos desde 2021 y que en su país natal trabajó con las fuerzas estadounidenses.

Habría conseguido vivir en EE. UU. por medio de un programa de la administración Biden para reasentar a quienes colaboraron con el ejército de EE. UU., pero, y he aquí lo paradójico, fue el actual gobierno el que aprobó la petición de asilo en abril de 2025.