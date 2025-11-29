- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
INSÓLITA ALERTA en Walmart de Nebraska: joven de 20 años prende fuego en tienda llena de clientes y empleados, causando graves daños
Un joven de apenas 20 años habría admitido su responsabilidad en el incendio de un Walmart, consciente de que el establecimiento se encontraba con gran aforo.
¡Casi sucede una tragedia! Recientemente, un individuo de 20 años, aparentemente, admitió haber provocado un incendio en una tienda Walmart USA, esto a pesar de ser consciente de que el establecimiento contaba con gran cantidad de clientes y trabajadores. Este preocupante acto dejó como saldo la destrucción de alrededor de 15.000 dólares en mercancía. ¿Hubo heridos? Esto se sabe sobre el hecho.
PUEDES VER: ¡TRAGEDIA en Walmart de Englewood! Niño de 3 años muere en estacionamiento atropellado por mujer que conducía un Jeep
Walmart de Nebraska: joven prende fuego en tienda llena de clientes y empleados, causando daños
'local12.com' y KOLN informaron que, el último 16 de noviembre, el Departamento de Policía de York, Nebraska, EE. UU., respondió a un reporte de un alarmante incendio en un Walmart, tal como lo expusieron mediante un comunicado oficial. En dicho documento, las autoridades pidieron colaboración para obtener más datos sobre William Regan Young Eckman, el joven vinculado al caso.
Walmart de Nebraska: joven prende fuego en tienda llena de clientes y empleados, causando daños.
De acuerdo la prensa, el fuego se originó a las 11:27 a. m., en un momento en que la tienda estaba repleta de clientes y empleados. Previo a que se lleve a cabo la evacuación del establecimiento, se reportó que Comunicaciones del Condado de York recibió una llamada de alerta de Eckman, quien se identificó como el responsable del siniestro.
Al respecto, las fuerzas del orden procedieron con la investigación, es así que encontraron a Eckman cerca de los contenedores de basura del supermercado y procedieron a su arresto. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron la confesión del joven.
Asimismo, se corroboró que el daño estructural al Walmart, por parte de Eckman, ocasionó grandes pérdidas por un valor aproximado de 14.610 dólares en productos.
¿Qué sucede si cometes robos en una tienda Walmart?
Las consecuencias de cometer hurtos en Walmart son severas y pueden acarrear múltiples implicaciones legales para los infractores. Según reportes de la prensa internacional, quienes se involucran en estas actividades delictivas enfrentan cargos penales que pueden resultar en sanciones civiles y la obligación de realizar pagos de restitución por los bienes sustraídos.
Es bueno resaltar que, tras ser detenidos, los delincuentes no solo deben afrontar el costo de los artículos robados, sino que también deben estar conscientes de las repercusiones legales que pueden derivarse de sus acciones. El arresto se presenta como la primera y más grave consecuencia, aunque existen otras sanciones que pueden afectar significativamente su futuro.
- 1
ALERTA al solicitar la Green Card: ICE arresta a cónyuges de militares durante entrevistas para la residencia permanente
- 2
Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
- 3
ALERTA en Walmart de Worthington: reportan arresto de mujer de 39 años tras ser acusada de robar artículos valorizados en $1.013,61
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90