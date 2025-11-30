ALERTA MÁXIMA en Black Friday: compradores aterrorizados HUYEN para salvar sus vidas tras tiroteo en el centro comercial Valley Fair

Durante el intenso movimiento del Black Friday en Estados Unidos, un violento tiroteo sacudió la feria Westfield Valley en San José, California, dejando a dos personas hospitalizadas. El incidente ha generado preocupación entre compradores y autoridades locales, aunque la policía asegura que no se trata de un tirador activo.

Tiroteo en el centro comercial Valley Fair durante Black Friday provoca pánico entre los compradores

El Departamento de Policía de San José reportó que el tiroteo ocurrió alrededor de las 5:40 p.m. del viernes. Según la información oficial, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital local. El estado de salud de las víctimas aún se desconoce. En un comunicado oficial, la policía informó:

"Las unidades están investigando actualmente un tiroteo en el centro comercial Valley Fair Mall, en el oeste de San José. Se localizaron dos víctimas, quienes fueron trasladadas a un hospital local con heridas de bala. Se solicita a la ciudadanía evitar la zona mientras los agentes continúan con la investigación y trabajan para garantizar la seguridad de todos".

Evacuación y protocolos de seguridad en el centro comercial Valley Fair

Aunque el tiroteo parece un incidente aislado, las autoridades han procedido a evacuar y revisar el centro comercial para descartar cualquier amenaza adicional.

La policía enfatizó: "Este tiroteo parece ser un incidente aislado y no un tirador activo. Sin embargo, los agentes están evacuando y revisando el centro comercial para confirmar que no existe una amenaza continua para la seguridad pública. Por favor, sigan evitando la zona". Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a compradores huyendo del lugar mientras los oficiales aseguraban la escena.

Aumento de incidentes armados en EE. UU. durante los días festivos

El tiroteo en San José se produce apenas dos días después de un ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., en el que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, perdió la vida. El presidente Trump la describió como "una persona joven, magnífica y muy respetada" y añadió que era "sobresaliente en todos los sentidos".

El sospechoso en ese caso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021. Los ataques ocurren en un momento en que la seguridad durante los días de alta afluencia de público, como el Black Friday, se ha convertido en un tema crítico en Estados Unidos.