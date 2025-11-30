Las autoridades estatales han reportado una serie de incidentes de presunto hurto ocurridos en el Walmart de Lewisburg, ubicado en el municipio de Kelly. Los casos, registrados durante octubre y noviembre, han sido documentados por la Policía Estatal de Pensilvania en Milton, que presentó múltiples cargos contra residentes de la región.

Varios acusados de robo en el Walmart de Lewisburg, Kelly.

Acusaciones individuales por presunto robo en el Walmart de Lewisburg

De acuerdo con NorthcentralPa, el primer caso involucra a Kylie Joy Struble, de 20 años y residente de Mifflinburg, quien fue señalada por presuntamente llevarse mercancía valorada en 72 dólares el pasado 21 de noviembre. Entre los artículos se encontraban un perfume y un peluche de Snoopy. La joven recibió un cargo resumido por presunto hurto en tiendas.

Otra situación reportada ocurrió el 6 de noviembre, cuando Anna May Wright, de 79 años y residente de White Deer, presuntamente escondió en su bolso dos botellas de enjuague bucal antes de salir del Walmart de Lewisburg. El personal de prevención de pérdidas informó a los agentes que Wright ya tenía antecedentes por robos similares.

Según la narración citada textualmente por NorthcentralPa, la empleada de Walmart en Lewisburg siguió a la mujer por varias secciones de la tienda antes de detenerla a la salida. Wright enfrenta un cargo menor por presunto robo al comercio.

Casos reiterados y robos en grupo detectados por prevención de pérdidas de Walmart

La Policía Estatal también señaló a Matthew Wayne Heimbach, de 61 años y residente de Mifflinburg, como responsable de cinco incidentes diferentes ocurridos entre el 4 de octubre y el 7 de noviembre.

En esos episodios, presuntamente se habría apropiado de 208 dólares en artículos como alimentos, una batería externa USB y productos de cuidado personal. En el más reciente, señaló NorthcentralPa, Heimbach intentó ocultar paquetes de perritos calientes dentro de su ropa. Cuando fue confrontado, devolvió uno de los artículos al personal de prevención. El hombre fue acusado de un delito menor por hurto en tiendas.

Finalmente, la policía informó que Justin Kyle Rodriguez, de 35 años y residente de Newport, y Heaven Leigh Angeil Shutt, de 23 años y residente de Liverpool, enfrentan acusaciones por presuntamente sustraer mercancía valorada en 211 dólares durante visitas realizadas el 14 y el 30 de octubre, así como el 6 de noviembre.

Ambos fueron retenidos en la salida después de afirmar que no contaban con recibos de la mercancía. El personal de prevención rastreó sus visitas anteriores mediante transacciones con tarjetas de crédito y la placa del Volkswagen negro en el que abandonaron el lugar.

Entre los productos que se habrían llevado se incluyen artículos de higiene, una estufa eléctrica y portones de madera. Según NorthcentralPa, en cada visita realizaban compras menores en la caja de autoservicio antes de salir con otros productos sin pagar.

Según informó textualmente NorthcentralPa, todos los casos fueron formalmente presentados ante la oficina del juez de distrito Jeffrey A. Rowe, en Lewisburg.