Mujer se indigna por 5 empleados de Walmart en Florida que no hablan inglés: "Así evitan trabajar"

Un hecho inusual tuvo lugar en una tienda de Walmart ubicado en Florida, Estados Unidos, cuando una mujer quería comprar algunos artículos en la tienda minorista, pero, grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que ninguno de los empleados alrededor sabía hablar inglés, por lo que no pudieron atenderla, algo que la indignó y su reacción se volvió viral en TikTok.

Una mala experiencia en Walmart

La usuaria conocida prettylittlething_27 estaba haciendo comprar en su Walmart más cercano, quería escoger algunas prendas, pero sentía que necesita cierta orientación o ayuda, por lo que se acercó a una de las personas que atiende, pero se dio cuenta que esta mujer no entendía de lo que ella le decía.

Su consternación fue tal que le dijo: "Eres la tercera persona que no habla inglés en Walmart (...) ¿Quién puede ayudarme que realmente hable inglés?", todo ello mientras el video nos muestra que la prenda que lleva este personal reza el lema: "Encantada de ayudar".

La empleada, al no entender nada, trató de irse hacia otro sector de la tienda para seguir con sus pendientes, pero la tiktoker la siguió: "Todavía tienes que ayudar a un cliente". Al darse cuenta que la comunicación sería un fracaso, condujo a prettylittlething_27 hacia otra empleada que tampoco dominaba el inglés quien, a su vez, la llevó a una quinta trabajadora que ¿Adivina qué? tampoco dominaba el idioma. Ella hablaba en un español fluido, parecía entender ciertas cosas, pero poco más que eso.

Ante su frustración, la mujer, ya habiendo dejado la tienda, se grabó para dar sus impresiones sobre lo ocurrido: "Tuve que ayudarme sola en este lugar, porque nadie habla inglés (...) Esto es un problema, Walmart".

"¿Como consiguen trabajo en EE. UU. si no hablan inglés?"

De inmediato, el video atrajo diversas reacciones de los internautas de TikTok: "Me pasó esto en Walmart. Encontraron una nueva forma de evitar trabajar", "es normal en los estados fronterizos. Ser bilingüe es parte de los requisitos para muchos puestos de atención al cliente. Esto significa hablar con fluidez el idioma nativo y una docena de palabras en inglés", "estoy con el cliente, pero ni siquiera los empleados angloparlante de Walmart pueden ayudar con nada".

Otros fueron más reflexivos en la caja de comentarios: "Sé que todos están molestos porque expuso al empleado, pero estamos en un país angloparlante, y llevan años aquí y nunca se han adaptado a la cultura. Los estadounidenses están cansados de tener que adaptarse a su cultura. Es muy molesto pedir ayuda y que todos te digan que no pueden ayudarte porque no hablan inglés. ¡Es frustrante!".

Otro agregó en la misma línea: "Todos mis conductores de Uber no hablan inglés tan bien; la situación se está poniendo fea", "¿cómo se puede conseguir trabajo en Walmart en Estados Unidos si los empleados no saben hablar inglés?".

"Querías hacerlas sentir mal"

Unos más fueron críticos con la actitud de la tiktoker: "Seamos sinceros con los comentarios negativos, ¿Quién necesita ayuda en Walmart? Todo es accesible y, además, tienen la aplicación para encontrar cosas. Pero querías hacerlas sentir mal. Al menos están trabajando. El lenguaje no les impide encontrar trabajo", mientras otro dijo con sarcasmo: "Fue muy amable de tu parte seguir al empleado mientras lo grababas y te burlabas de ellas. ¡Qué dulce!"