Ahorro garantizado: el truco de un comprador de Costco para no pagar más de $100 en la caja
Un usuario de TikTok compartió una forma divertida de planear sus compras en Costco, mostrando cómo lograr que el gasto no supere los 100 dólares.
Comprar en Costco puede ser una excelente manera de abastecerse de productos al por mayor y ahorrar dinero, pero muchas veces los precios al final del carrito pueden sorprender. Un comprador astuto encontró un método creativo para mantener su factura por debajo de los 100 dólares y decidió compartirlo en TikTok.
ALERTA en Walmart de Northwest Freeway: hombre es privado de su libertad tras ROBAR con escáner productos valorizados en $220
¿Cómo ahorrar en Costco?: la estrategia del "sin carrito"
En su video, que rápidamente se volvió viral, el hombre muestra cómo recorre Costco sin usar carrito, llevando únicamente lo que puede cargar con los brazos. La publicación, titulada "POV: Comprando en Costco sin carrito para ahorrar dinero", demuestra que esta simple táctica obliga a pensar cuidadosamente cuáles productos realmente necesitas.
Durante su recorrido, selecciona artículos básicos como tomates, huevos y mezcla para panqueques, limitando naturalmente sus compras a lo esencial. Además, antes de dirigirse a la caja, se detiene a comprar flores frescas para su esposa, demostrando que incluso con esta estrategia se puede añadir un toque de detalle personal.
¿Por qué comprar solo lo necesario ayuda a tu economía?
Aunque esta técnica no es aplicable a todas las compras, representa una manera efectiva de controlar el gasto en Costco. Evitar el carrito no solo ayuda a reducir la tentación de comprar de más, sino que también convierte la experiencia de compra en un pequeño desafío divertido.
El video se compartió con etiquetas como #costco, #vidadepadre, #costcohaul y #ahorradinero, con el objetivo de inspirar a otros a probar este método y mantener su factura por debajo de los 100 dólares. Con esta estrategia, es posible disfrutar de compras inteligentes y ahorrar de manera constante, sin sacrificar calidad ni practicidad.
