¿Pudo suceder una tragedia? Hace unos instantes, las autoridades del Condado de Richland, en Carolina del Sur, Estados Unidos, informaron sobre un hecho que está generando gran alarma entre toda la comunidad, clientes y trabajadores de una tienda Walmart Columbia.

El Departamento del Sheriff de esta zona reveló que la inmediata evacuación se llevó a cabo en horas de la mañana. ¿Qué más se sabe sobre este incidente? ¿Se confirmó alguna persona sospechosa? A continuación, los detalles.

Walmart: ahora, clientes y trabajadores están siendo evacuados tras potente amenaza

Según 'WisTV.com' y otros portales, además de los reportes oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Richland, se ha confirmado la preocupante alerta de una amenaza de bomba en una tienda Walmart, ubicada en Two Notch Rd, en Carolina del Sur, capital de Columbia.

Frente a este aviso, y como aviso de medida de precaución, se procedió a seguir con el protocolo que tiene la empresa estadounidense y evacuó el establecimiento de inmediato. Hasta el momento, la veracidad de la amenaza no ha sido confirmada y no se han proporcionado más detalles sobre la situación ni sobre algún sospechoso.

En las imágenes compartidas en el medio en mención, se pudo ver a algunos clientes y trabajadores saliendo del establecimiento. En sus rostros se evidenciaba su confusión, incertidumbre y preocupación de lo que estaba sucediendo. No obstante, no se han compartido declaraciones o testimonios del incidente.

Este es el protocolo tras una amenaza de bomba en una tienda Walmart USA

Tras lo ocurrido en Walmart Columbia, se debe saber que, en caso se dé una amenaza de bomba en la tienda americana, la empresa tiene la obligación de activar el código rojo, lo que significa que es obligatorio que todos evacúan rápidamente del lugar.

Asimismo, se informa que todos los presentes tienen que seguir las indicaciones correspondientes para evitar alguna situación mayor. El protocolo también resalta que se realice toda la evacuación del lugar, sin ninguna demora, y que todos deben acudir a un punto de reunión seguro, alejados del aparente peligro.